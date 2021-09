È Gia Domani dei Fast Animals And Slow Kids esce venerdì 17 settembre. Il nuovo album porta con sé una serie di incontri, ancor prima della tournée di concerti in programma per il 2022.

L’album è frutto di due lunghi anni di lavoro che hanno portato Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) nuovamente in studio. Si compone di 12 tracce che fanno seguito al precedente progetto discografico del gruppo, Animali Notturni, rilasciato nel 2019.

Gia Domani dei Fast Animals And Slow Kids è stato prodotto da Matteo Cantaluppi e i FASK (l’acronimo utilizzato dai fan), registrato da Cantaluppi e Ivan Antonio Rossi (che ha curato anche il missaggio) e masterizzato da Giovanni Versari.

Il gruppo presenterà l’album attraverso una serie di incontri in tutta Italia. Eventi firmacopie e showcase sono in programma nel rispetto delle regole anti-covid.

Firmacopie e showcase:

venerdì 17 settembre

FIRENZE – ore 21:00 TEATRO DELLA PERGOLA (Via della Pergola, 12/32)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

sabato 18 settembre

BARI – ore 17:00 FELTRINELLI (via Melo 119)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

domenica 19 settembre

NAPOLI – ore 16:00 MONDADORI Bookstore (via Degli Acquari)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Mondadori

domenica 19 settembre

ROMA – ore 22:00 MOLO ZERO (via Capo prato snc)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Lunedì 20 settembre

PERUGIA – ore 17:30 T-TRANE (Borgo XX Giugno, 44)

firmacopie (per accedere all’evento servirà esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Lunedì 20 settembre

CESENA – ore 22:00 LA FRAGOLA DE BOSCH (via Sotto Rigossa 1321)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Martedì 21 settembre

VERONA – ore 18:00 FELTRINELLI (via Quattro Spade, 2)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

Martedì 21 settembre

PADOVA – ore 22:00 PARCO DELLA MUSICA (via Venezia, 40)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Mercoledì 22 settembre

MILANO – ore 18:00 MONDADORI Megastore (Piazza Duomo)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Mondadori

Mercoledì 22 settembre

BERGAMO – ore 22:00 SPAZIO POLARESCO (via del Polaresco, 15)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Giovedì 23 settembre

BOLOGNA – ore 18:30 KINOTTO BAR (via Sebastiano Serlio, 25/2)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Giovedì 23 settembre

MODENA – ore 22:00 MONDADORI Bookstore c/o Cinema Victoria (via S.Ramelli, 101)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco preordinata o acquistata nel punto vendita Mondadori o all’evento)

Venerdì 24 settembre

GENOVA – ore 17:30 FELTRINELLI (via Ceccardi, 16-24 R)

firmacopie dedicato a chi avrà preordinato o acquistato nel punto vendita Feltrinelli

Venerdì 24 settembre

TORINO – ore 22:00 OFF TOPIC (via Giorgio Pallavicino, 35)

M&G e showcase (per accedere all’evento servirà prenotarsi gratuitamente ed esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento)

Tracklist È Gia Domani

1. È Già Domani

2. Stupida Canzone

3. Cosa ci direbbe

4. Lago ad alta quota

5. Fratello mio

6. Senza Deluderti

7. Come un animale

8. Rave

9. Un posto nel mondo

10. In vendita

11. Portami con te

12. È già domani ora

Le date di È GIA DOMANI TOUR

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music

9 aprile 2022 BOLOGNA Link

12 aprile 2022 PADOVA Hall

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica

3 maggio 2022 ROMA Atlantico

6 maggio 2022 MILANO Fabrique