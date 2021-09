Prosegue I Misteri di Murdoch 8 su Giallo, con due nuovi episodi in onda in prima visione e in prima serata lunedì 13 settembre: il procedural in costume di produzione canadese è già ad un passo dal giro di boa della seconda parte di stagione, che ha debuttato lo scorso lunedì.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 8 su Giallo prevede due episodi a settimana in prima tv, in onda ogni lunedì sera dalle 21.10: il canale 38 del digitale terrestre dedicato ai gialli e ai polizieschi trasmette la serie dal 2021, proprio a partire dall’ottava stagione, dopo che le prime 7 sono andate in onda su Rai3. Nel mese di maggio sono stati trasmessi dieci episodi della stagione, mentre i restanti otto episodi sono in onda da settembre 2021.

I Misteri di Murdoch 8 su Giallo continua il 13 settembre con due episodi inediti, l’11° e il 12°, intitolati rispettivamente Tutto Ciò Che Luccica e Il Diavolo Indossa Stecche di Balena: ecco le trame.

La morte di un agrimensore proprio fuori dalla stazione di polizia porta Murdoch e Cabtree in una zona rurale dell’Ontario.

Durante una importante sfilata di moda di biancheria intima, una delle modelle viene trovata uccisa: Murdoch è chiamato ad indagare.

I Misteri di Murdoch 8 non proseguirà col 13° episodio il 20 settembre, visto che la programmazione italiana ha alterato l’ordine originale di messa in onda degli episodi lo scorso maggio (il 13° è già stato trasmesso al posto del 10°, a sua volta programmato il 6 settembre). Si procederà dunque con la trasmissione degli episodi 14 e 16, fino al finale di stagione con il 17° e 18° episodio che saranno in onda il 27 settembre.