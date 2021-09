Già note le date del Festival di Sanremo 2022, atteso in scena dal 1 al 5 febbraio prossimo anno. Noto anche il direttore artistico: Amadeus è confermato per il terzo anno consecutivo alla guida della competizione musicale che quest’anno ipotizza di tornare ad una formula sperimentata da Claudio Baglioni, almeno per quel che riguarda le Nuove Proposte.

Cosa sappiamo sul Festival di Sanremo 2022? Innanzitutto conosciamo già i primi dettagli tecnici sull’avvio della manifestazione musicale e sulla direzione artistica, confermata per il terzo anno consecutivo.

In rete emergono però anche i primi dettagli sulla gara, in attesa del regolamento ufficiale del Festival che smentirà voci e confermerà ipotesi. Si parla infatti di un ritorno alla gara giovani separata da quella dei Campioni. Ciò porterebbe a disputare la gara delle Nuove Proposte nel mese di dicembre con una finale atta a incoronare due vincitori, di diritto in gara con i Big a febbraio.

Si tornerebbe quindi alla formula del 2019 che vide Mahmood ed Einar gareggiare tra i Campioni dopo aver vinto a dicembre. Quell’edizione tra l’altro si chiuse con la vittoria di Mahmood anche tra i Big.

Si vociferano al momento 26 Campioni in gara, 26 Big da selezionare entro dicembre. A questi si aggiungono due posti per le Nuove Proposte per un totale di 28 cantanti in gara. Ma c’è anche chi spolvera l’ipotesi dei 20 Campioni in gara + 2 Nuove Proposte.

Fronte cantanti da convocare al Festival di Sanremo 2022 al momento non vi sono comunicazioni ufficiali dal parte della Rai. Mancano conferme e smentite anche per quanto riguarda la gara dei Giovani. Nonostante le voci dilaganti, si deve aspettare la condivisione del regolamento ufficiale per conoscere tutti i dettagli del caso.

I dettagli del regolamento chiarirebbero innanzitutto il numero di cantanti effettivamente in gara; poi l’effettiva possibilità della finale Nuove Proposte a dicembre con i 2 vincitori di diritto tra i Campioni.