Con il trascorrere dei giorni, siamo inevitabilmente vicini alla data di uscita di FIFA 22 in Italia. Avevamo trattato l’argomento già a fine luglio sul nostro magazine, ma a settembre inoltrato diventa inevitabilmente una argomento molto caldo questo. Indipendentemente dalla console che vi ritrovate tra le mani, infatti, nelle prossime tre settimane ci saranno diversi appuntamenti importanti per chi non vede l’ora di provare la versione definitiva del titolo EA Sports. Cerchiamo di capire meglio come stiano le cose.

Tutto quello che sappiamo sulla data di uscita di FIFA 22 in Italia

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto concerne la data di uscita di FIFA 22 in Italia? Da mesi sappiamo che il giorno più importante per il debutto del gioco sul mercato sia in programma venerdì 1 ottobre 2021. Allo stesso tempo, l’occasione è utile per sottolineare che il titolo sarà disponibile per le piattaforme che in questo momento storico fanno la differenza. Mi riferisco alla PlayStation 5 e alle varie Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Dunque, focus anche sul servizio di cloud gaming.

Non tutti sanno che la data di uscita di FIFA 22 prevede anche strade alternative, tramite le quali sarà possibile giocare in anticipo rispetto al classico “Day One”. Ad esempio, coloro che prenoteranno la Ultimate Edition in anteprima potranno avere le loro mani Fifa 22 già da lunedì 27 settembre. Allo stesso tempo, una gradita sorpresa è prevista anche per gli abbonati EA Play. In questo caso, infatti, la clientela di EA Sports avrà modo di giocare a partire da mercoledì 22 settembre.

Insomma, fate molta attenzione con la data di uscita di FIFA 22, perché sta iniziando ufficialmente una “venti giorni” ricca di spunti interessanti per coloro che non vedono l’ora di testare uno dei giochi più attesi dell’anno.