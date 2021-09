Vasco Rossi a Trento nel 2022: al via la prevendita dei biglietti per il concerto-evento in programma il prossimo 20 maggio. Sono disponibili in rete tutte le informazioni per acquistare i biglietti secondo le proprie tasche ed arrivare preparati all’appuntamento con il Blasco.

Per la tappa di Vasco Rossi a Trento nel 2022 è infatti importante sapere che le prevendite sono ufficialmente aperte ed è possibile comprare i ticket sia online che nei punti vendita autorizzati dopo l’anteprima dedicata al FanClub ufficiale.

In totale saranno disponibili circa 120.000 posti, tanti sono i biglietti che verranno venduti. Circa la metà dei tagliandi previsti per lo show alla Trentino Music Arena saranno riservati ai residenti nei territori dell’Euregio (Trentino, Alto Adige/Suedtirol e Tirolo). Quindi in totale, 60.000 posti non saranno acquistabili dai fan del Blasco liberamente e saranno esclusivamente destinati ai residenti delle zone citate.

Dopo la prevendita in anteprima per il Fanclub, 10.000 biglietti per l’area più vicina al palco saranno venduti da VivaTicket. Il prezzo è di 75 euro per posto unico non numerato in piedi per il Pit1.

15.000 ticket per il Pit2 saranno in vendita a 60 euro e 35.000 posti per il Pit3 saranno acquistabili al prezzo di 45 euro. A questi prezzi si aggiungono le commissioni del servizio e i costi della prevendita.

Vasco Rossi a Trento inaugurerà il Trentino Music Arena. “È dal 1983 che non suono a Trento”, ha scritto il Blasco sui social nell’annunciare l’appuntamento, uno dei pochissimi in programma per il prossimo anno per la presentazione del disco di prossima pubblicazione.

Confermati per il 2022 i concerti già in programma, che si sarebbero dovuti tenere nel 2020 e che vengono posticipati ancora. Si tratta degli eventi del VascoNonStop già sold out. I biglietti acquistati precedentemente per i concerti del 2020 o del 2021 restano validi per i rispettivi appuntamenti riprogrammati e attesi nel 2022.

Si tratta di questi eventi:

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out