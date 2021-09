Su quali iPhone il download iOS 15 sarà possibile? Tra alterne ipotesi sulla disponibilità del prossimo update ufficiale, è abbastanza certo che in occasione dell’evento Apple di questo martedì 14 settembre sarà rilasciata la versione finale della fatica software agli sviluppatori. Per il rilascio pubblico a tutti gli utenti c’è la possibilità che la distribuzione parta anche nelle ore successive e comunque entro una decina di giorni dal keynote.

Tralasciando per un momento proprio la data di uscita dell’aggiornamento per tutti perché ancora non certa, è giusto focalizzarsi su tutti gli iPhone sui quali sarà possibile effettuare il download iOS 15. Apple, con stupore di non pochi, garantirà l’update sugli stessi dispositivi supportati già da iOS 14. Per alcuni melafonini datati, si tratterà forse del loro ultimo upgrade, ma per il momento il passo in avanti è assicurato.

Ecco la lista esatta degli iPhone per i quali iOS 15 sarà comunque garantito:

iPhone 6S e 6S Plus;

iPhone 7 e 7 Plus;

iPhone 8 e 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS e XS Max;

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max;

iPhone SE di seconda generazione;

iPhone 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max.

Come è evidente, balza agli occhi il prosieguo del supporto al datato iPhone 6S e 6S Plus. Per la specifica serie ma pure per tutti gli iPhone fin qui menzionati tuttavia, oltre alla strada del download iOS 15 si apre da quest’anno una seconda possibilità. In effetti, Apple lascerà liberi i suoi clienti ed è implicito soprattutto i possessori di melafonini non più di ultima generazione, di non effettuare un update così importante ma di poter beneficiare comunque di firmware di sicurezza costanti. In pratica, anche mancando l’appuntamento con il nuovo software, proprio per i dispositivi su menzionati sarà possibile ottenere patch cicliche con la correzione di bug e vulnerabilità ma rimanendo, in sostanza, su iOS 14 e versioni successive.