Non poteva essere altrimenti, ma davvero questo è il momento giusto per approfittare dell’ultimo sconto iPhone 12 precedente all’uscita del suo successore iPhone 13. Come è logico che sia, in previsione del prossimo lancio commerciale della nuova generazione di melafonino, quella precedente subisce un nuovo sensibile calo di prezzo. Dopo aver esaminato, qualche giorno fa, la proposta di Amazon, farà piacere sapere ai fan del brand di Cupertino che la catena di elettronica Mediaworld sta riuscendo a fare ancora meglio in questo momento.

Proprio andando sull’e-commerce Mediaworld in questa domenica 12 settembre, lo sconto iPhone 12 e iPhone 12 Mini in modo particolare è davvero rilevante. Siamo all’incirca a 48 ore dal lancio della nuova generazione di melafonini e difficilmente ci sarà un ribasso migliore per quanto presentato un anno fa, almeno nell’immediato.

Un primo esempio su tutti è lo sconto pensato per l’iPhone 12. La variante meno accessoriata in termini di memoria ossia con storage da 64 GB è ora più conveniente che mai. Il suo costo al pubblico scende sotto quota 700 euro e si attesta a 689,00 euro (ossia ad un valore commerciale ben più basso di quello attuale Amazon. Pure il risparmio garantito sulla variante da 128 GB è considerevole: dagli 889 euro iniziali si scende a 739 euro.

Per chi punta ad un dispositivo più accessoriato rispetto al modello Mini, c’è anche l’esemplare standard sempre in promozione su Mediaworld. Il taglio di storage da 128 GB è ora a disposizione a 829 euro e non più a 989 euro. Occhio infine anche all’esemplare da 256 GB per chi ha necessità di più spazio di archiviazione. Il costo attuale è ribassato fino a 949 euro e il prezzo di listino di 1109 euro è solo un lontano ricordo. Insomma, le occasioni non mancano e potrebbero davvero far felici i tanti amanti del marchio di Cupertino che non hanno puntato i prossimi iPhone 13 ma vogliono scommettere sulla generazione precedente di device.