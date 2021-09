Purtroppo anche la giornata di ieri 11 settembre è stata contrassegnata da nuovi problemi DAZN nello streaming in quello che si preannunciava il match più caldo ossia Napoli-Juventus. A parte la qualità non eccelsa della trasmissione, al secondo gol della squadra partenopea, fin troppi tifosi hanno sperimentato un vero e proprio blocco del servizio, con la visione di specifici errori ( in primis quello etichettato come 65-003-400.

Non è di certo la prima volta che ci si imbatte in anomalie al servizio di streaming ma è anche vero che, di ritorno dalla pausa del Campionato per gli impegni della Nazionale, ci si aspettava che gran parte delle difficoltà fossero state del tutto risolte. Eppure, i codici errore 65-003-400, 65-067-400, 65-003-404, 65-069-404 e ancora 11-003-011, 11-064-011 e infine 11-012-012 hanno mandato in tilt smart TV, smartphone e tablet. I seri problemi DAZN riscontrati sono rientrati solo dopo svariati minuti e per molti utenti, anche dopo aver seguito determinati passaggi,

Quali sono i suggerimenti ufficiali nel caso si incorra in nuovi problemi DAZN anche con i prossimi match, contrassegnati appunto dai codici errore fin qui menzionati? Lo stesso servizio di streaming consiglia di procedere nel seguente modo:

provare a guardare un altro video, poi ritornare su quello precedente

ricarica DAZN sul browser o dall’app per telefono, tablet, smart TV, console;

aggiornare il browser oppure l’app da store di riferimanto;

ricarica DAZN più volte;

in ultima battuta contatta l’assistenza in chat dal sito del servizio.

Lo schema di operazioni segnalato è quello presente nella sezione aiuto del sito DAZN. Siamo consapevoli che, nella maggior parte dei casi e come ieri in occasione del blocco totale dello streaming, ogni step suggerito servirà a poco proprio per risolvere i problemi DAZN più gravi, ossia quelli che partono a monte dello streaming. Purtroppo, c’è ancora da attendere che l’esperienza utente venga migliorata sensibilmente, sperando almeno che (nel frattempo) si pensi ad una politica di rimborsi per i clienti.