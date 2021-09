La copertina dell’album di Vasco Rossi, Siamo Qui, è stata svelata oggi. A condividere la foto con i fan è stato lo stesso cantante attraverso un post sui social. In anteprima il Blasco ha pubblicato l’immagine che ha voluto dare alle sue nuove canzoni, che ascolteremo prossimamente.

“Super Anteprima mondialeuniversale Abusivissima… Ecco a voi la copertina del mio prossimo album”, scrive Vasco Rossi sui social oggi pomeriggio e svela la copertina che ha scelto a corredo delle nuove canzoni inedite, la cui pubblicazione è attesa nelle prossime settimane.

La copertina dell’album di Vasco Rossi, Siamo Qui, è stata dunque ufficialmente rivelata oggi. Già nota invece la data di uscita del progetto. Arriverà nei negozi e in digitale il 12 novembre 2021, anticipato da nuovi singoli, almeno uno.

A proposito del brano che lancerà ufficialmente il disco, sappiamo che Vasco Rossi ha già realizzato il video ufficiale. Le riprese si sono tenute in Puglia e nella clip appare l’attrice Alice Pagani, scoperta dal regista Paolo Sorrentino e molto apprezzata nei suoi ruoli nelle serie TV Netflix.

Oggi viene svelato dunque un nuovo tassello del puzzle che porterà dritti al rilascio della nuova ed attesissima musica di Vasco Rossi: la copertina del disco, Siamo Qui, con l’immagine di Vasco ben presente in primo piano.

Siamo Qui, unitamente alle canzoni più amate ed apprezzate del repertorio di Vasco Rossi, verrà presentato dal vivo il prossimo anno attraverso una serie di concerti imperdibili. L’unica delle date annunciate in ordine di tempo è quella che vedrà Vasco Rossi tornare a Trento per esibirsi il 20 maggio del prossimo anno.

Gli altri concerti:

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out