Debutta Vikings 6 su Rai4 con la prima parte della sesta e ultima stagione. L’appuntamento è nella terza serata tra domenica 12 e lunedì 13 settembre, poi cambia la programmazione. Si parte con l’episodio 6×01 Il re dei re, di cui la sinossi:

Dopo la sconfitta delle forze di Harald e di Bjorn, i Rus’ hanno occupato Tamdrup, la capitale di Vestfold, e si preparano ad attaccare Kattegat. Harald catturato dai Rus insieme a re Olaf, viene portato alla presenza di Oleg. Per ordine di quest’ultimo, Igor brucia vivo re Olaf. Nel frattempo Harald, deciso a non essere una pedina di Oleg, riesce a fuggire dalla sua cella. A Kattegat, re Hakon e jarl Hrolf sono arrivati con i loro eserciti.

A seguire, l’episodio 6×02 dal titolo Cambia tutto, ed ecco la sinossi:

L’esercito di Oleg torna sconfitto a Kiev. Oleg fa separare Igor e Ivar e distrugge la camera da letto del giovane principe, sostenendo di voler fare di lui un uomo. A Kattegat, Gunnhild piange la morte di Bjorn. Erik suggerisce di riunire un althing per eleggerla regina di Kattegat.

Vikings 6 su Rai4 continua la sera stessa con altri due episodi. Si comincia con il 6×03: Ivar è sopraffatto da grandi dilemmi, Ubbe continua la ricerca della fantastica terra nella speranza di trovare Loki; i coloni cominciano un’aspra battaglia interna per il potere. A seguire, l’episodio 6×04: Ivar è sopraffatto da grandi dilemmi, Ubbe continua la ricerca della fantastica terra nella speranza di trovare Loki; i coloni cominciano un’aspra battaglia interna per il potere. La serata si conclude con l’episodio 6×05: Ivar è sopraffatto da grandi dilemmi, Ubbe continua la ricerca della fantastica terra nella speranza di trovare Loki; i coloni cominciano un’aspra battaglia interna per il potere.

Successivamente, Vikings 6 su Rai4 proseguirà tutti i lunedì sera con tre episodi alla volta fino al 27 settembre.