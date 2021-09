La serie Samsung Galaxy Note, forse, non è stata del tutto abbandonata nonostante il mancato rilascio dell’edizione del phablet 2021. Proprio in queste ore arrivano delle notizie rassicuranti in futuro, come quella pubblicata da LetsGoDigital che si riferisce ad un brevetto davvero innovativo del produttore con protagonista un rinnovato smartphone di punta con S Pen.

Nell’immagine del brevetto mostrata in apertura articolo, campeggia uno smartphone non meglio etichettato ma che all’apparenza potrebbe davvero essere un nuovo Samsung Galaxy Note. Sul retro, c’è un sistema di 3 fotocamere verticali che ricorda molto l’ultimo Samsung Galaxy Fold 3. Quella che salta maggiormente agli occhi è tuttavia la presenza di una S Pen, a dire la verità, completamente rivista e con l’integrazione di una fotocamera propria.

Un Samsung Galaxy Note nuovo di zecca e basato proprio sul brevetto reso noto oggi ma registrato in marzo non avrebbe la fotocamera anteriore per i selfie. Per gli autoritratti ci sarebbe proprio la S Pen più corta del solito e agganciata con magneti al telefono. Il sensore per lo scatto dovrebbe essere, all’occorrenza, pop-up per consentire di ottenere proprio una qualsiasi fotografia Allo stesso tempo, tutto l’intero modulo si staccherebbe per essere utilizzato per la scrittura e per il disegno ma ancora una volta, anche per immortalare momenti speciali.

La presenza del brevetto conferisce nuova speranza a chi non contava più su nuovi Samsung Galaxy Note sul mercato. Forse questo 2021, come pure detto in passato, è davvero solo un anno in cui ci si è presi una pausa per la serie e più corpose novità arriveranno già nel 2022. Di contro a questa previsione più rosea, il progetto ufficiale oggi protagonista della cronaca hi-tech potrebbe morire su carta o essere integrato in un futuro top di gamma della serie S. Intanto, c’è da dire che la S Pen con fotocamera integrata e removibile di certo desterebbe interesse e potrebbe attirare clienti.