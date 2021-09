Dovrebbero essere scongiurati, almeno sulla carta, ulteriori problemi DAZN in Italia, in occasione di un match molto atteso come Napoli-Juventus. La notizia del giorno, infatti, si concentra sul potenziamento delle infrastrutture e più in generale della rete. Premesso che ogni discorso sia inevitabilmente legato anche alla qualità della propria connessione, alcuni spunti apprezzabili per il pubblico ci sono, con dritte sulle modalità di contatto con l’assistenza che potrebbero tornare ugualmente utili. Facendo tutti gli scongiuri del caso.

Difficilmente ci saranno problemi DAZN durante Napoli-Juventus: consigli sull’assistenza

Proprio questo deve essere il punto di partenza. Nonostante siano più improbabili i problemi DAZN, la vera prova del nove sul campo ci sarà solo oggi 11 settembre, grazie ad un match attesissimo. Il numero di accessi contemporaneo sarà elevato per Napoli-Juventus, al punto che tutti si concentreranno non solo sulla fluidità della trasmissione, sperando di non avere a che fare con la solita rotella simbolo del rallentamento, ma anche con la pessima qualità dell’immagine che in alcune circostanze ci ha accompagnati durante le prime due giornate di Serie A.

Detto questo, alcuni giorni fa vi abbiamo fornito alcuni consigli su come avere un contatto diretto con l’assistenza. Certo, questo potrebbe aiutare in caso di problemi DAZN, ma difficilmente la chiamata vi consentirà di ottenere un prodotto finale più qualitativo durante Napoli-Juventus. Resta il fatto che far sentire la propria voce sia un diritto di qualsiasi utente in possesso di abbonamento. Tutti sperano che non sia necessario arrivare a questo dalle 18, quando ci sarà il calcio d’inizio a Fuorigrotta.

Resta il fatto che, sulla carta, non dovrebbero esserci problemi DAZN in seguito al potenziamento della rete dei Dazn Hedge. Il tutto, si apprende in queste ore, grazie a server di supporto installati lì dove sul territorio ci sono ii principali “ripetitori” di segnale delle telco.