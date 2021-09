Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere prima dell’uscita di iOS 15. Già, perché se da un lato ormai abbiamo pochi dubbi sulle principali caratteristiche del nuovo aggiornamento di Apple, al contempo non abbiamo ancora una data certa riguardante la sua distribuzione. Diverse fonti, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, hanno ipotizzato che il giorno giusto possa essere il 15 settembre, a distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13, ma ora ci sono altre soluzioni che stanno prendendo piede.

Altre ipotesi sulla data di uscita di iOS 15 in attesa dell’aggiornamento

Nello specifico, una nuova ipotesi è stata avanzata nelle ultime ore da MacRumors. Anche a detta di questa fonte, più in particolare, Apple dovrebbe rilasciare l’aggiornamento con iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15 a cavallo tra l’evento organizzato dalla mela morsicata ed il giorno in cui i nuovi modelli di iPhone saranno disponibili. Per la cronaca, l’effettiva distribuzione degli iPhone 13 avverrà il 24 settembre e questa notizia potrebbe avere un’influenza più forte del previsto sull’uscita di iOS 15.

Ad esempio, si pensa anche che, essendo i modelli legati alla famiglia degli iPhone 13 annunciati il ​​14 settembre, con relativo lancio sul mercato il giorno 24, potrebbe essere possibile vedere il lancio degli aggiornamenti software il 22 settembre. Dunque, secondo la fonte non è escluso che ci sia qualche giorno di attesa in più rispetto a quanto riferito da altri siti autorevoli americani. In alternativa, come vi riportiamo da tempo, alcuni degli aggiornamenti software potrebbero arrivare il 15, con relativa uscita di iOS 15, con Apple che potrebbe confermare le tempistiche dell’anno scorso.

Occhio poi a macOS Monterey, che potrebbe essere rilasciato un po’ dopo iOS 15 e gli altri aggiornamenti. Insomma, dopo l’uscita di iOS 15, potremmo non vedere Monterey non prima di fine settembre o ottobre. Che idea vi siete fatti in merito? Fateci sapere.