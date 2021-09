Di fatto non esistono migliori canzoni sull’11 settembre. Tecnicamente, infatti, parliamo di quei brani che hanno avuto una maggiore risonanza, visto che dopo il terribile attentato al World Trade Center tantissimi artisti di altrettanto tantissimi generi si sono cimentati a ricordare la tragedia con la loro musica. Oggi le immagini delle Torri Gemelle e del Pentagono colpiti dai kamikaze, le note cantate da Bruce Springsteen, Natalie Imbruglia, Sheryl Crow, Eminem e tanti altri sono ancora impresse nei nostri cuori.

Bruce Springsteen – The Rising (2002)

Tra le migliori canzoni sull’11 settembre, The Rising di Bruce Springsteen è probabilmente la più popolare. Il Boss dedicò alla tragedia un intero album, The Rising appunto, come messaggio di incoraggiamento rivolto a tutto il popolo americano sotto shock. Rialzarsi è la parola d’ordine, sia come cittadini che come nazione.

Coldplay – Politik (2002)

I lavori su A Rush Of Blood To The Head iniziarono proprio dal brano Politik, che Chris Martin scrisse nello stesso giorno della tragedia per poi passare all’opera due giorni dopo, il 13 settembre. Nel testo e nel sentimento del frontman dei Coldplay esiste sempre una certa confusione nella distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male.

Sheryl Crow – Out Of Our Heads (2008)

Con questo brano tratto da Detours (2008) Sheryl Crow omaggia il coraggio dei soccorritori del World Trade Center, ma al dolore e l’empatia unisce un’accesa critica nei confronti di Bush.

Paul McCartney – Freedom (2001)

Macca, da sempre sensibile ai temi dell’attualità, non mancò all’appuntamento con il dolore. Freedom è stata scritta in quanto l’ex Beatles si trovava proprio a New York quando i kamikaze colpirono la Grande Mela.

Evanescence – My Last Breath (2002)

Inseriamo My Last Breath degli Evanscence tra le migliori canzoni sull’11 settembre per la scelta narrativa: Amy Lee canta il terrore di una persona che sta per morire dopo gli attentati, dedicando l’ultimo respiro e gli ultimi pensieri al suo amore.