L’11 settembre in tv: come ogni anno, le reti nostrane dedicano una programmazione speciale per ricordare quel giorno fatale che ha cambiato per sempre non solo gli Stati Uniti, ma anche la storia mondiale. Un anniversario che cade a poche settimane dal ritiro delle truppe americane in Afghanistan e al ritorno dei Talebani nel paese.

Gli USA si preparano a commemorare le vittime nel ventennale dagli attentati alle Torri Gemelle. Le reti italiane dedicato diversi speciali all’11 settembre in tv: ecco gli appuntamenti da non perdere.

Rai1 e Rai Documentari presentano Speciale 11 Settembre: le due ore che cambiarono il mondo, l’anteprima in Italia della coproduzione internazionale lanciata dalla BBC, il documentario sulla tragedia che ridefinì il corso della storia e della geopolitica contemporanea. Lo speciale riunisce le storie di 13 persone in un documentario profondamente personale con narrazioni intrecciate: da un lato le due ore tra il dirottamento e lo schianto dei quattro aerei; dall’altro, la storia di ciò che è venuto dopo, il Post Traumatic Stress Disorder, che non li ha più lasciati. Il documentario è introdotto da Monica Maggioni, che ospita – tra gli altri – Mohamedou Ould Slahi, ex detenuto di Guantanamo cui è ispirato il film The Mauritanian, e Jason Blazakis, uno dei maggiori esperti di lotta al terrorismo. L’appuntamento è a partire dalle 20:35 su Rai1.

Vent’anni dopo l’attacco al World Trade Center, @SettestorieRai Speciale 11 settembre ripercorrerà quegli eventi e le conseguenze degli attentati fino ai giorni nostri. Documentari, collegamenti e ospiti da tutto il mondo domani sera, #11settembre, alle 20.35, su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/XBtBtvOmTs — Rai1 (@RaiUno) September 10, 2021

Nella seconda serata di Rete 4 c’è il film dalla regista premio Oscar, Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty. Jessica Chastain veste i panni di Maya Lambert, un’agente della CIA impegnata nella ricerca di Osama Bin Laden. Appuntamento alle 23:35. TV8 propone il film 11 settembre senza scampo, dove cinque persone si ritrovano intrappolate all’interno di un ascensore del World Trade Center nel giorno dell’attentato. Appuntamento alle 21:30. Su La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) c’è il film Molto forte incredibilmente vicino. Protagonista è il piccolo Oskar, che ha perso il padre negli attentati dell’11/09 e adesso ha una missione da portare a termine.

La rete all news di Sky seguirà la cerimonia di commemorazione in diretta da New York, a partire dalle 14:00. Seguirà, alle 18:50 su Sky Cinema Due il film World Trade Center, di Oliver Stone con Nicolas Cage, che ripercorre la tragica storia di due agenti della polizia portuale di New York, John McLoughlin e Will Jimeno, che l’11 settembre 2001 entrarono per primi nel World Trade Center e rimasero intrappolati sotto le macerie. A seguire, Il Re di Staten Island di Judd Apatow, film ispirato alla vita del protagonista Pete Davidson, un ragazzo costretto ad affrontare il trauma per la morte del padre, pompiere mai più tornato dall’11 settembre.