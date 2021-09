Il ti amo del finale di Supernatural è diventato un semplice ti voglio bene e questo ha dato vita ad un dibattito di cui sentiremo parlare a lungo. Chi ha seguito la serie sa bene di cosa stiamo parlando visto che proprio ieri pomeriggio, su Rai4, è andato in scena l’ultimo episodio della quindicesima e ultima stagione della storica serie e proprio nei minuti finali, Misha Collins si è reso protagonista con il suo “saluto” speciale ad un amico di sempre.

Proprio qualche mese fa vi avevamo mostrato il video di quel momento cult della serie, quello in cui Castiel (Misha Collins) e Dean (Jensen Ackles) si sono ritrovati faccia a faccia e il primo si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore che in Italia, su Rai4, è diventata più soft.

Nell’episodio dal titolo Disperazione, Castiel e Dean si ritrovano sulle tracce della Mietitrice Billie finendo in un bunker da cui non potranno più uscire. A quel punto, Castiel si rende conto che l’unico modo per salvare Dean è sacrificarsi per uccidere Billie evocando il Vuoto ma prima di farlo vuole dire addio rivelando i suoi sentimenti e parlando del suo momento felice anche se non sa bene cosa significa visto che “l’unica cosa che vuole è qualcosa che non può avere”.

Castiel poi continua:

“So come ti vedi Dean, come ti vedono i tuoi nemici: distruttivo, arrabbiato, guasto. Pensi che sia quella rabbia a guidarti, ma non è così. Chiunque ti conosca lo sa. Qualsiasi cosa tu faccia, lo fai per amore…. e quando ti ho tirato fuori dall’Inferno ho capito che conoscerti mi ha cambiato: sei premuroso, lo sono anche io, mi preoccupo di tutto il mondo per te. Mi hai cambiato. Ti amo”.

Proprio su quel ti amo è esplosa la polemica. La Rai ha pensato bene di cambiare le cose al doppiaggio traducendo quel ti amo con un fraterno Ti voglio bene. Il dibattito è aperto e mentre da una parte c’è chi pensa che sia questa la traduzione giusta, altri sono convinti che quella di Castiel fosse una vera e propria dichiarazione d’amore.

L'amore è amore in qualsiasi lingua. ❤️



(Love is love in any language.) pic.twitter.com/yInEyz15p6 — Misha Collins (@mishacollins) September 9, 2021

Una sorta di toppa sembra essere arrivata proprio da Misha Collins che a ridosso della messa in onda del finale di Supernatural ha pensato bene di pubblicare un video parlando in italiano e ripetendo proprio le parole “ti amo”, accompagnando il tutto da una didascalia che recita: “L’amore è amore in qualsiasi lingua”. Questo basterà a calmare le acque?