I messaggi degli artisti sull’11 settembre arrivano in queste ore. Sui social compaiono le immagini del World Trade Center colpito dagli aerei dirottati dai terroristi, in quel tragico martedì del 2001 in cui il mondo, ancora una volta, cambiò per sempre. Chiunque abbia memoria ricorda quel momento in cui tutte le emittenti televisive mandarono in onda le tragiche immagini del disastro, con le Torri Gemelle in fiamme e i cittadini in fuga dai crolli e dalle macerie.

A ricordare l’11 settembre 2001 ci sono anche gli artisti. Alessandra Amoroso scrive la data in un tweet e allega un documento dell’azienda USA Discounters redatto su due colonne per riproporre la forma delle Twin Towers colpite dai terroristi. Si unisce al coro Piero Pelù, che argomenta questa giornata del ricordo con una riflessione sul populismo e sulle grandi divisioni che furono alimentate a seguito della tragedia.

“La data in cui l’occidente ricco ha (forse) capito di non essere più il padrone del mondo”, scrive il cantautore fiorentino. Eros Ramazzotti usa le storie di Instagram per ricordare le vittime: “Come se fosse ieri”, scrive il cantautore romano su una foto che immortala il World Trade Center prossimo al crollo.

Morgan, nel suo stile, pubblica le pagine del suo diario personale risalenti proprio agli istanti successivi all’attentato. “Quali ripercussioni ci saranno sullo stile del mondo che conosco?”, si chiedeva Marco Castoldi alle 15:30 dell’11 settembre 2001.

“L’atto più infame che l’uomo abbia fatto contro il suo simile”, scrive invece piena di rabbia Rita Pavone su Twitter. I messaggi degli artisti sull’11 settembre si moltiplicano di ora in ora, con pensieri sparsi e riflessioni sulle conseguenze di quella giornata da non dimenticare, che ha ispirato canzoni e anche nuove strategie politiche.

#11settembre2001–

L' atto più infame, più abietto, più disonorevole, poiché essendo inaspettato non concedeva alcuna via di salvezza, che l'uomo abbia fatto contro il suo simile.

Vent'anni dopo, una ferita che resta ancora aperta. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) September 11, 2021

#11settembre2001–

L' atto più infame, più abietto, più disonorevole, poiché essendo inaspettato non concedeva alcuna via di salvezza, che l'uomo abbia fatto contro il suo simile.

Vent'anni dopo, una ferita che resta ancora aperta. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) September 11, 2021