Ci sono spunti decisamente interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore con il volantino Unieuro. Effettivamente, non ne prendevamo in considerazione uno addirittura da fine maggio, a testimonianza del fatto che ci stiamo mettendo alle spalle una stagione estiva non particolarmente interessante dal punto di vista delle promozioni in ambito mobile. Oggi 11 settembre, ad esempio, è lecito concentrarsi su dispositivi come i vari Samsung Galaxy S21 ed iPhone 12 Pro.

Nuovo volantino Unieuro con Samsung Galaxy S21 ed iPhone 12 Pro

Per quale motivo il volantino Unieuro lanciato nella giornata di ieri crea considerazioni interessanti per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S21 o di un iPhone 12 Pro? Le ragioni risiedono fondamentalmente nella soluzione rateale. Ad esempio, chi ha nel mirino il top di gamma Android ora può procedere a 649 euro. Questo comporta la possibilità di procedere anche con il pagamento di venti rate da 32,45 euro per il pubblico, in modo da spalmare l’addebito nei prossimi due anni. Soluzione utile per chi ha difficoltà a privarsi da subito dell’intero importo.

Coloro che apprezzano maggiormente il mondo Apple, invece, possono puntare su un iPhone 12 Pro da 128 GB, andando incontro ad un esborso di 1.099 euro. L’offerta disponibile con il volantino Unieuro, dunque, comporta un risparmio pari a quasi 100 euro. Anche qui, l’utente interessato potrà procedere con dieci rate da 109,90 euro. Insomma, due top di gamma assoluti tra i quali scegliere, in attesa di scoprire le caratteristiche dei rispettivi successori.

Dunque, ora avete tutte le informazioni del caso a vostra disposizione per valutare in piena consapevolezza il volantino Unieuro di metà settembre, soprattutto nel caso in cui abbiate messo nel mirino prodotti come i vari Samsung Galaxy S21 ed iPhone 12 Pro. Che ne pensate delle promozioni venute a galla in queste ore?