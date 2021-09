Domani, sabato 11 settembre, avrà inizio la 3a giornata di Serie A 2021/22, che ricordiamo saranno tutte fruibili in streaming su DAZN (di cui 3 in condivisione con Sky). Si partirà alle ore 15, quando andrà in scena la sfida tra le neopromosse Empoli e Venezia (esclusiva DAZN). Alle 18 spazio al primo vero big-match della stagione con Napoli-Juventus, sempre in esclusiva su DAZN. Infine Atalanta-Fiorentina, alle ore 20.45, trasmessa su DAZN e su Sky.

Domenica 12 settembre la Serie 2021/22 proseguirà con il lunch-match Sampdoria-Inter (ore 12.30, sempre su Sky e DAZN). Nel pomeriggio, alle ore 15, potremo gustarci Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana, tutte in esclusiva su DAZN. Per le 18 è prevista Milan-Lazio, sfida ad alto tasso tecnico (la partita verrà trasmessa solo su DAZN), ed alle 20.45 avremo modo di vedere Roma-Sassuolo, anch’essa esclusiva DAZN. La 3a giornata di Serie A 2021/22, la prima dopo la sosta delle Nazionali, si chiuderà lunedì 13 settembre con Bologna-Verona, in programma alle 20.45 su Sky e DAZN.

Riepilogando, le 3 partite che Sky trasmetterà in condivisione con DAZN sono le seguenti: Atalanta-Fiorentina di sabato 11 settembre alle ore 20.45, Sampdoria-Inter di domenica 12 settembre alle ore 12.30 e Bologna-Verona di lunedì 13 settembre, sempre alle ore 20.45. Quest’anno la situazione va così, bisogna prendersi un po’ di tempo per abituarsi ai nuovi palinsesti, e valutare bene quale abbonamento possa fare meglio al proprio caso (se vi accontentate della Serie A, potreste anche solo abbonarvi a DAZN; se, oltre al nostro campionato, ci tenete anche seguire le coppe europee, allora fareste meglio a prendere in considerazione anche Sky). Speriamo che adesso vi sia tutto un po’ più chiaro, e che il nuovo meccanismo di fruizione possa essere assorbito al più presto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.