Per l’estate 2022 è in programma un grande progetto di Jovanotti. Lo scrive l’artista sui social mentre ricorda il suo Jova Beach Party, che ha tenuto nel 2019, un progetto gigante che ha coinvolto alcune delle principali spiagge italiane. Jovanotti si è esibito con dei grandi spettacoli direttamente sulle spiagge e ha in serbo per i fan altre sorprese.

Ci sta lavorando già, in attesa di capire se questi progetti potranno essere realizzati la prossima estate. Pochi i dettagli condivisi in rete dai suoi profili ufficiali, insieme ad una carrellata di foto in ricordo della scorsa tournée estiva.

Un progetto ambizioso e unico fu il Jova Beach Party che chiamò a raccolta decine di migliaia di fan in ogni tappa. Un progetto impegnativo che potrebbe essere solo il primo di una lunga serie sul fronte Jovanotti.

“Ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci”, dice l’artista a proposito dei suoi progetti futuri. La prossima estate forse lo vedrà nuovamente protagonista ma è troppo presto per parlarne in modo approfondito.

“Due anni fa oggi, eravamo sulla spiaggia di Montesilvano con il Jova Beach Party. Riguardare queste foto mi fa solo venire voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo e amiamo fare”, le sue parole nel condividere qualche ricordo dai live precedenti. “Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l’estate 2022”, ha proseguito accennando alle prime fasi di lavorazione di un progetto top secret sul quale non rivela molto.

Jovanotti sta lavorando a delle feste dal vivo per la prossima estate ma non resta che attendere ulteriori informazioni.