Ci sono alcuni elementi che dobbiamo necessariamente chiarire in queste ore a proposito del bonus asilo nido 2021, in modo che i nostri lettori non si facciano trovare impreparati su una misura che mira ad aiutare non poche famiglie italiane. Effettivamente, sul nostro magazine non trattiamo l’argomento da diversi mesi. Nel frattempo, sono sopraggiunte alcune novità che hanno cambiato le carte in tavola, al punto da indurmi a portare alla vostra attenzione alcuni concetti importanti per interfacciarsi al meglio con INPS nelle prossime settimane.

Spunti utili sul bonus asilo nido 2021 da INPS

Nello specifico, cosa c’è da sapere sul bonus asilo nido 2021? A prescindere dall’anno di vostro interesse, bisogna prendere atto che la scadenza per la richiesta è fissata ad oggi al 31 dicembre 2021. A partire dal prossimo anno, infatti, la misura sarà più complessa e rientrerà nel discorso dell’assegno unico. Non ci sono limiti di reddito, ma i richiedenti dovranno presentare il proprio ISEE e, soprattutto, il bambino per il quale inoltrerete richiesta verso INPS dovrà essere sotto i 3 anni.

Per ottenere il bonus asilo nido 2021, poi, sarà necessario presentare anche documenti che dimostrino in qualche modo l’avvenuto pagamento delle singole rette. Sufficiente, a tal proposito, una ricevuta, oppure una fattura quietanzata, fino ad arrivare al bollettino bancario o postale. Quanto alle fasce, i criteri sono gli stessi di sempre, visto che sarà possibile ottenere fino a 3 mila euro, qualora doveste presentare un Isee con valore massimo che ammonta a 25 mila euro.

La richiesta vi farà ottenere massimo 2.500 euro con ISEE tra 25.001 e 40 mila euro. Infine, si arriverà fino a 1.500 euro con ISEE superiore a 40.001 euro o nel caso in cui doveste decidere di non presentare la certificazione. Insomma, criteri molto semplici quelli attualmente validi per ricevere il bonus asilo nido 2021. Avete già presentato la domanda in questione?