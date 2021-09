Il trailer di Midnight Mass è apparso a sorpresa sui canali social di Netflix annunciando il debutto della serie a stretto giro, il prossimo 24 settembre. Il titolo non dirà molto ai più, ma si tratta di una serie horror frutto di una collaborazione ormai solida tra lo streamer e Mike Flanagan, qui al suo quarto format prodotto in esclusiva per Netflix. Al suo fianco in questa nuova avventura ci sono Jeff Howard e Trevor Macy come produttori esecutivi (il secondo già collaboratore di Flanagan in diversi progetti precedenti).

Il trailer di Midnight Mass non dice molto sulla nuova serie del regista e creatore di The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor di Netflix, semmai contribuisce ad alimentare un’atmosfera ansiogena e misteriosa intorno alla trama: la serie racconta la storia di una piccola comunità isolana che vive eventi miracolosi e presagi spaventosi dopo l’arrivo di un giovane sacerdote carismatico e misterioso. Nel cast figurano Zach Gilford, Kate Siegel, Rahul Kohli e Hamish Linklater nei ruoli principali.

Il trailer di Midnight Mass arriva dopo oltre due anni dal primo annuncio relativo allo sviluppo della serie, nel luglio 2019, progetto che Flanagan aveva definito “molto speciale per me“. Le riprese sono iniziate nel luglio 2020 a Vancouver, in Canada, e terminate nell’autunno successivo. Nella primavera 2020, inoltre, nell’ambito dell’accordo pluriennale tra Netflix e il prolifico showrunner, è stato annunciato anche lo sviluppo di The Midnight Club, segno che evidentemente anche questa sarà una serie antologica sulla scia del successo del format The Hauting.

Prima del trailer di Midnight Mass, Netflix aveva già diffuso alcune immagini promozionali della nuova serie, di cui Flanagan sarà regista per l’intera prima stagione.