Toy Boy 2 comincia a prendere forma. La serie di Atresmedia che ha trovato una discreta fortuna su Netflix sta per tornare con una nuova stagione, all’insegna di un altro mistero da risolvere nel mondo della notte sulla Costa del Sol.

Toy Boy 2 non ha ancora una data d’uscita, ma Atresmedia ha rilasciato il poster ufficiale e due brevi anteprime della seconda stagione, che arriverà in anteprima in Spagna sulla piattaforma streaming ATRESplayer Premium, per poi approdare in tutto il mondo su Netflix che detiene i diritti per la distribuzione internazionale.

Nel primo dei teaser di Toy Boy 2, lo spogliarellista Hugo (Jesús Mosquera) sembra intenzionato a indagare su cosa sia successo alla fine della prima stagione, con l’attentato che mirava ad uccidere la sua legale e compagna Triana: “La bomba all’Inferno non era per noi, era per Triana. Qualcuno la vuole morta“, dice in sottofondo il protagonista Beltran, mentre la stessa Triana (María Pedraza) appare visibilmente dolorante sullo schermo. Le indagini di Hugo lo metteranno presto nella condizione di diventare vittima di una persona che non vuole che la verità su quell’attentato venga fuori.

Nelle prime immagini di Toy Boy 2 appaiono anche la potente imprenditrice Macarena (Cristina Castaño), ex amante del protagonista, e le due new entry di questa stagione, Álex González e l’italiana Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie).

Una bomba destruyó El Inferno por completo pero parece que el objetivo no eran los chicos 💥 😱



¿Quién quiere ver a Triana muerta? 🤔



➡ En EXCLUSIVA #ToyBoy2 muy pronto en #ATRESplayerPREMIUM pic.twitter.com/mezA11xz8d — Toy Boy (@serieToyBoy) September 8, 2021

Quest’ultima è la protagonista del secondo teaser di Toy Boy 2: il suo personaggio segna la differenza tra lo strip club della prima stagione e il nuovo club di lusso One Per Cent di Marbella, dove si svolgeranno i nuovi episodi.

Las cosas han cambiado para los chicos 💥



👉 Esto ya NO es El Inferno 😳 #ToyBoy2 estreno muy pronto solo en #ATRESplayerPREMIUM 📲 pic.twitter.com/89XE9NDnlR — Toy Boy (@serieToyBoy) September 9, 2021

Ecco il poster ufficiale di Toy Boy 2, il cui debutto è atteso entro l’anno.