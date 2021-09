La notizia era già circolata ieri ma ora ne è giunta l’ufficialità: la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 è stata realmente ritardata, anche se secondo una tempistica non meglio nota. Solo poche ore fa, un informatore aveva fatto notare come l’appuntamento con la beta dell’ultima interfaccia utente non sarebbe arrivata nella giornata del 9 settembre, in primis in Sud Corea, come programmato inizialmente. La rivelazione ha trovato ora conferma attraverso la community di Samsung del paese asiatico, direttamente da un moderatore del forum.

Senza mezzi termini, il rappresentante del brand Samsung, attraverso il canale informativo, chiede di avere pazienza per la mancata prima distribuzione della One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21, l’attuale top di gamma primo della lista a dover ricevere la rinnovata esperienza software. Senza specificare i reali motivi del ritardo, il referente lascia intendere che i lavori non siano ancora ultimati per l’implementazione e dunque ci sarà da attendere. Non ci sono gravi motivi per credere che per il passo in avanti si vada molto più in là e dunque tutte le novità dovrebbero comunque giungere nel mese di settembre.

Visto lo slittamento registrato per l’interfaccia, c’è da fare la giusta riflessione sul destino della distribuzione della One UI 4.0 sugli attuali top di gamma in ogni parte del mondo. Già era risaputo che il primo passo sarebbe stato compiuto solo nella madre patria del produttore e dunque in Sud Corea e solo successivamente altrove. Il primo ritardo ora accumulato a monte avrà delle ripercussioni negli Stati Uniti come in Europa dove lo stesso passaggio software è molto atteso. Insomma, prima che anche solo la versione sperimentale giunga ad un numero cospicuo di utenti potrebbe passare del tempo. Per l’Italia poi dovrebbe essere necessario attendere la versione definitiva dell’aggiornamento accompagnato, naturalmente, da Android 12, comunque entro la fine del 2021.