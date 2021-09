Sono stati ufficialmente ammessi i problemi DAZN nelle prime due giornate di campionato di serie A di scena tra fine agosto ed inizio settembre. Tanti clienti del servizio di streaming hanno registrato tante difficoltà nella visione dei match di loro preferenza e a tal proposito si è parlato di inevitabili anomalie ai primi tentativi di trasmissione. La spiegazione non è andata giù a diverse associazioni di consumatori ed in particolare Codici sta spingendo per i dovuti rimborsi a chi non è rimasto per nulla soddisfatto dell’esperienza di visione.

Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici appunto, ritiene in sostanza che la ricostruzione dei fatti fornita da DAZN non sia del tutto corretta. Nello spiegare i disservizi di inizio Campionato, il team della piattaforma ha sottolineato come gli errori di visualizzazione si siano concentrati nella prima giornata e ancora più in particolare nella partita Inter – Genoa. Al contrario, il referente dell’associazione di consumatori sottolinea come i problemi DAZN si siano manifestati anche nella seconda giornata e per svariati incontri e più in generale la qualità dello streaming non possa essere considerata sufficiente in numerosi casi.

Per tutto quanto appena messo in evidenza, Codici è convinta che si debba procedere ai rimborsi a seguito dei primi problemi DAZN per lo streaming. In occasione delle prime partite di Campionato, l’associazione aveva già inviato diffida al servizio di contenuti e si dice pronta a procedere nella stessa direzione nel caso di ripetano difficoltà di varia natura già in questo fine settimana, dopo la ripresa dei match a seguito degli impegni della Nazionale di calcio italiana.

Sul fronte dei rimborsi, per il momento, nulla è previsto dalla stessa DAZN. Con le opportune segnalazioni delle associazioni come Codici, dovrebbe essere invece un ente pubblico a stabilire la necessità di procedere ad un risarcimento per danno subito.