I fan del colosso di Seul non stanno più nella pelle: non vedono l’ora che vengano presentati i Samsung Galaxy S22, che dovrebbe irrompere sulla scena a gennaio del 2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcuni rapporti precedenti suggerivano che il Samsung Galaxy S22 Ultra fosse dotato di una fotocamera posteriore da 200MP, eventualmente marcata Olympus, ma potrebbe non essere così. I media coreani riferiscono che il dispositivo sarà provvisto di una fotocamera da 108MP, come il suo predecessore. Ci sarà anche una fotocamera ultra-wide da 12MP con OIS, e nessun sensore 3D ToF.

La fotocamera frontale si comporrà di un sensore da 40MP (lo stesso del Galaxy S21 Ultra). La tecnologia Samsung Under-Display Camera non dovrebbe essere presente sulla serie di punta del prossimo anno (come vi avevamo raccontato in questo articolo). I Samsung Galaxy S22 e S22+ presenteranno la stessa configurazione della fotocamera, con un teleobiettivo da 10MP dotato di zoom ottico 3x ed un sensore primario da 50MP, presentandosi anch’essi molto competitivi sotto il profilo fotografico (cosa che non ci stupisce affatto visto quanto spesso fatto in passato dal produttore asiatico). Sembra che il supporto alla SPen per il Samsung Galaxy S21 Ultra verrà riproposto anche sul Samsung Galaxy S22 Ultra (indiscrezione fa temere circa il futuro della serie Note, anche se la questione è ancora tutta da chiarire).

Il produttore asiatico dovrebbe iniziare a produrre in serie i Samsung Galaxy S22 a partire dal prossimo novembre, con lancio fissato a gennaio 2022 (con data ancora da definire). La società potrebbe aver abbassato le sue aspettative di vendita dopo le deludenti prestazioni della gamma dei Samsung Galaxy S21 quest’anno. Ne sapremo di più a tempo debito, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.