Il trailer di Dexter: New Blood è il primo vero assaggio della nuova serie di ShowTime che segna il ritorno di uno dei format più popolari degli anni Duemila. Ambientato 10 anni dopo la scomparsa di Dexter nell’occhio del ciclone Laura, Dexter: New Blood riparte dalla nuova vita del giustiziere serial killer, ora sotto falso nome nella piccola città immaginaria di Iron Lake, New York. Nonostante abbia sposato pienamente la sua nuova vita, sulla scia di eventi imprevisti in questa comunità molto salda, il suo Passeggero Oscuro torna inevitabilmente a chiamarlo.

Nel trailer di Dexter: New Blood il pluricandidato agli Emmy Michael C. Hall torna nei panni di un Dexter apparentemente pacificato con se stesso nei 10 episodi del revival: ora si nasconde nella cittadina montana col nome di “Jim Lindsey”, gestisce un negozio di articoli sportivi e frequenta il capo della polizia locale. Ma i suoi vecchi istinti sono soltanto sopiti ed entrano in gioco quando l’amico poliziotto gli parla di una serie di bambini scomparsi nella zona. Improvvisamente “Jim” si ritroverà ad affilare di nuovo i suoi coltelli, ma stavolta dovrà fare i conti col proprio passato.

Il trailer di Dexter: New Blood mostra una sorta di reunion di famiglia: Dexter riceve un rimprovero soprannaturale dalla sorella defunta Deb (interpretata da Jennifer Carpenter, che torna in diversi episodi), a ricordagli che avrebbe dovuto imparare qualcosa dalla sua dolorosa e sanguinaria storia. Quando ormai è sulle tracce del serial killer di bambini, Dexter rivendica la sua idea di giustizia/vendetta: “Potrei ancora essere un mostro… ma sono un mostro in evoluzione“. E a proposito di bambini, nel finale del trailer di Dexter: New Blood appare anche suo figlio Harrison (Jack Alcott), ormai molto cresciuto rispetto alla stagione 4 della serie originale e diventato adolescente.

Ecco il trailer di Dexter: New Blood sulle note di The Passenger di Iggy Pop. La serie sarà disponibile per lo streaming da domenica 7 novembre su ShowTime e non ha ancora una distribuzione italiana.