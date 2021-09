NCIS 18 su Rai2 cambia programmazione: la storica serie CBS con Mark Harmon, a partire dal 10 settembre, andrà in onda al venerdì e non più al giovedì, con un solo episodio in prima visione e in prima serata.

La seconda parte di NCIS 18 su Rai2 proseguirà ogni venerdì alle 21.20 con un episodio inedito, fino ad esaurimento dei 16 capitoli di questa stagione, terminata in anticipo rispetto alle precedenti a causa dei ritardi accumulati per la pandemia da Covid-19.

L’appuntamento con NCIS 18 su Rai2 il 10 settembre segna uno spartiacque nella vita dell’agente Torres, costretto a fare i conti col suo passato e in particolare col padre che lo ha abbandonato durante l’infanzia. Ecco la trama del dodicesimo episodio, dal titolo Sangre.

Il sergente scelto dei Marine Richard Larson viene trovato morto in una villa in vendita poco prima di un open house. Vicino al corpo viene rinvenuto anche un capello, che sembrerebbe appartenere a Miguel, il padre dell’agente Torres, che lui non vedeva da trent’anni. Dopo aver scoperto la sua collaborazione con l’agente Walsh della CIA, Nick, inizialmente diffidente, decide di dare al padre una seconda opportunità e conduce l’indagine con lui…

Il prossimo episodio di NCIS 18 su Rai2 sarà Cattiva Condotta, il tredicesimo della stagione, in onda il 17 settembre. Ecco la trama.

Sta per iniziare il processo a Parker James, quando il testimone chiave viene misteriosamente ucciso. McGee e compagni sospettano che l’ideatore abbia commissionato l’omicidio dal carcere.

Dal 17 settembre NCIS 18 su Rai2 sarà in compagnia di Bull, la quinta stagione del procedural con l’ex volto storico di NCIS Michael Weatherly. La programmazione della seconda parte di stagione in prima tv, in onda alle 22.05 ogni venerdì, ripartirà dall’episodio 9, dal titolo Lo Spirito del Tempo.

Una commentatrice televisiva lancia pesanti accuse contro un uomo che, successivamente, si toglie la vita. Sua moglie accusa la donna di istigazione al suicidio. Bull e Benny la difendono in Tribunale.