La mancata disponibilità PS5 in tanti store sta facendo arrabbiare non pochi utenti desiderosi di acquistare la console, oramai da mesi. Catene di elettronica come Mediaworld ma anche shop specializzati come GameStop mettono a disposizione raramente poche unità del prodotto hi-tech, in flash sale di davvero pochi minuti dove l’acquisto è legato di certo anche al fattore fortuna.

Se proprio alla sorte bisogna affidarsi anche nella comune vendita della console, perché non provare ad accaparrarsi la propria unità attraverso il nuovo concorso Nestlé che ha come protagonisti gli snack KitKat e Lion? Il gioco a premi è partito con il mese di settembre e sarà valido fino al 31 gennaio del 2022.

Come funziona il concorso che dovrebbe aiutare i gamer a superare il problema della mancata disponibilità PS5? Ogni confezione dei prodotti alimentari su menzionata e contrassegnata dal logo del gioco a premi conterrà un codice utile al tentativo di vincita. Questo andrà inserito sul sito dedicato proprio al concorso e il form restituirà subito l’informazione relativa alla vincita o meno. Oltre ad una console a settimana in palio potrebbe essere possibile anche conquistare un abbonamento PS Plus per 12 mesi, pure utile a tutti gli amanti dei videogiochi. Naturalmente non esiste un limite di tentativi a cui potrà affidarsi chi tenterà la fortuna, se non quello legato all’acquisto di più o meno confezioni di prodotti dolciari che partecipano al programma.

Il concorso attuale fa seguito ad un altro già organizzato da Nestlé ad inizio 2021 e con protagonista un altro prodotto molto in voga come il Nesquik, Evidentemente il colosso dell’industria alimentare è riuscita a stabilire degli accordi specifici con Sony per ottenere la disponibilità PS5 necessaria per le sue iniziative dedicate ai clienti. Da regolamento visibile sul sito già indicato in questo articolo, è prevista un’estrazione finale dei premi per il giorno 28 febbraio.