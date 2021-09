Sicuramente, soprattutto negli ultimi anni, ti sarà capitato di sentir parlare dell’avocado: è un frutto che si va sempre più diffondendo nella nostra società, per motivi estremamente diversi. Senza dubbio la diffusione nasce dalla sua maggior presenza sulle nostre tavole ma va detto che oggi l’avocado è molto presente nel mondo della cosmesi.

Che cos’è e da dove proviene l’avocado

Iniziamo col dire che l’avocado è il nome comune con il quale possiamo identificare due cose: il frutto tropicale ma anche la pianta dalla quale nasce. Si tratta di una pianta tipica dei Paesi del Centro e del Sud America, primi fra tutti il Messico, la Repubblica Dominicana, la Colombia, il Perù, il Cile e il Brasile, ma l’avocado è molto coltivato anche in altri Paesi, sempre caratterizzati da un clima sub tropicale, come lo Sri Lanka, l’Indonesia e il Kenya. Dall’avocado si possono ottenere l’olio di avocado, l’estratto e la crema all’avocado.

Come si ottiene l’olio di avocado

Sono diversi i metodi che ci consentono di ottenere l’olio di avocado, e la scelta di quello più adatto dipende dall’utilizzo che si vorrà fare di quell’olio. Qualora si produca per scopi alimentari, l’olio si ottiene per spremitura a freddo della polpa del frutto o, in alternativa, attraverso la centrifugazione della stessa. L’olio che otterremo avrà caratteristiche simili all’olio extravergine di oliva, normalmente presente nelle case di tutti noi. Esso avrà un colore verde smeraldo a causa della notevole presenza di clorofilla, mentre tenderà maggiormente al giallo qualora ci si trovi di fronte a oli meno pregiati. Per quanto riguarda quello destinato al mondo della cosmesi, si ricava per estrazione con solventi a temperature molto elevate.

I prodotti a base di avocado e la cosmesi

Sono tantissime le proprietà benefiche dell’avocado per la nostra pelle, ciò che si ottiene da questo frutto è in grado di nutrire in modo eccellente la nostra cute, reintegrando il film idrolipidico cutaneo. Grazie alla notevole presenza di acidi grassi e vitamina E, inoltre, i prodotti a base di avocado ci permettono di arricchire e nutrire la pelle, restituendo tono, elasticità e morbidezza a tutte le tipologie di cute, da quella secca a quella ruvida o devitalizzata. Per fortuna il mercato ci propone una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di tutte le persone, da quelli per il contorno occhi alle maschere idratanti, dalle creme specifiche per il corpo a quelle per il viso, per ravvivare e rassodare la tua pelle.