Sin da quando abbiamo visto il poster di The Resident 5 con Conrad da solo in penombra abbiamo capito che qualcosa si grave stava per arrivare ma da quando è stato annunciato l’addio di Emily VanCamp alla serie, tutto è precipitato. Alcuni fan sono pronti a boicottare il nuovo capitolo del medical drama, altri ancora stanno preparando i fazzoletti pronti ad affrontare un addio struggente, ma come uscirà di scena l’attrice e cosa ne sarà di Nic?

Al momento è ancora presto per dirlo anche se FOX in queste ore ha rilasciato le sinossi dei primi due episodi e si parla di una fuga di gas al Chastain che potrebbe causare un’esplosione, sarà questa la causa della possibile morte di Nic o l’infermiera risulterà “sparita” dalla scena già dai primi minuti della nuova stagione?

Nel primo episodio di The Resident 5 si parla di un possibile attacco informatico di cui rimarrà vittima l’ospedale (questa non è una novità in realtà, è già successo nella seconda stagione). In particolare, la trama recita:

“Un attacco da parte di criminali informatici manda in tilt il pronto soccorso e Kit cerca di capire se pagare o meno il riscatto. Il Raptor si occupa di una connessione personale con i pazienti portati al pronto soccorso durante l’attacco, lasciandoli tutti vulnerabili. Nel frattempo, Conrad lavora per bilanciare la vita come un nuovo papà e Devon e Leela discutono facendo il passo successivo nella loro relazione”.

Questo significa che Nic è già sparita e che Conrad dovrà bilanciare il suo impegno in corsia con il suo essere papà vedovo o single oppure no?

La seconda sinossi di The Resident 5 rivela della fuga di gas al Chastain e anche del malore di uno dei dottori dell’ospedale: “Billie deve affrontare un conflitto personale quando si trova faccia a faccia con il segreto che ha nascosto in tutti questi anni. Nel frattempo, Bell aiuta Kit a prendere una decisione su un nuovo neurochirurgo che si unisce al team di Chastain”. Cosa succederà ancora?

A dire qualcosa di più sull’uscita di scena di Nic è Michael Thorne, il presidente dell’intrattenimento di Fox Entertainment, che durante la presentazione della rete al tour stampa della Television Critics Association, parlando ai microfoni di The Wrap e di Deadline ha annunciato qualcosa di “potente in arrivo per la sua uscita di scena”. In particolare, ha riferito: “Per quanto riguarda la partenza di Emily, quello che dirò è che gli scrittori hanno qualcosa in programma per i primi episodi della stagione… è incredibilmente emozionante e potente. Il pubblico sarà sorpreso ed emotivamente coinvolto dal modo in cui gestiremo la partenza di Emily e dal modo in cui influisce su tutti gli altri personaggi”.