La Fire TV 4K Max è stata immessa sul mercato, confermandosi la chiavetta Amazon più potente di sempre (addirittura del 40% in più rispetto alla Fire TV Stick 4K). Il dispositivo è spinto da un nuovo processore quad-core con frequenza massima di 1.8GHz (Mediatek MT8696) e 2GB di RAM, permettendo così alle applicazioni un avvio più rapido e fluidificando, al tempo stesso, la navigazione. La Fire TV 4K Max offre il supporto alla connettività Wi-Fi 6 (è la prima nel suo genere) per una fruizione veloce in 4K anche nel momento in cui si tendono ad utilizzare più device collegati via Wi-Fi 6.

Il lettore multimediale è in grado di supportare il 4K UHD, l’HDR, l’HDR10+, il Dolby Vision ed il Dolby Atmos. Migliora anche il telecomando, con nuovi comandi vocali Alexa, con possibiilità di reperire subito il contenuto desiderato, di gestire la domotica in casa (parliamo degli apparecchi smart associati), il controllo del volume di TV e soundbar compatibili (dove presenti) senza dover per forza ricorrere ad un altro telecomando e l’avvio rapido di quattro applicazioni preferite (Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music).

L’OEM ha anche specificato che la nuova Fire TV Stick 4K Max riceverà il Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it, ovvero il programma che indirizza gli utenti verso l’acquisto di articoli più sostenibili (il device entrerà in automatico in modalità stand-by quando non viene utilizzato, così da risparmiare energia). La Fire TV 4K Max ha un prezzo di 64,99 euro: è possibile già pre-ordinarla, ma bisogna tenere presente che uscirà solo il 7 ottobre 2021 (questo significa che non la riceverete prima di un mese, o forse anche di più). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.