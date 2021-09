Cambiamenti importanti con l’aggiornamento WhatsApp del momento che, finalmente anche su iOS, ha rilasciato la nuova e rivoluzionaria funzionalità che riguarda WhatsApp Web, ossia la possibilità di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, ma la cosa più importante è che non c’è più bisogno che lo smartphone sia online. L’utilizzo della chat web con smartphone non collegato è sicuramente una scelta vincente attuata da WhatsApp.

Un aggiornamento WhatsApp che abbiamo già imparato a conoscere

Dunque, un aggiornamento WhatsApp ben più importante, rispetto a quello che abbiamo trattato sul nostro magazine nelle ultime ore. Già per Android avevamo avuto modo di assistere a questo cambiamento, mancava all’appello solo iOS ed ora finalmente può abbracciare un bacino di utenti più ampio. C’è un aspetto importante da sottolineare, infatti la funzionalità è attualmente in beta e questa notte ha fatto la sua comparsa anche su alcuni device in Italia, senza la necessità di aggiornare l’applicazione di messaggistica.

Per partecipare alla beta è necessario recarsi su Impostazioni > Dispositivi collegati. Quando sarà abilitata la funzione, il funzionamento è identico a quanto già visto in passato: si inquadra un codice QR per collegare il proprio account. Attenzione però, perché c’è una limitazione per questo tipo di funzionalità, ossia che risulta impossibile utilizzare il multi-dispositivo con coloro che si ritrovano ancora con una vecchia versione dell’applicazione.

Tale limitazione ha una spiegazione plausibile e riguarda più nel dettaglio il cambio di infrastruttura. Il tutto ruota intorno alla criptazione end-to-end utilizzata da WhatsApp fino ad ora, infatti, quest’ultima non poteva permettere che lo stesso account fosse collegato su più dispositivi, per tale motivo la versione web era solo un riflesso di quella normale.

La funzione multi-dispositivo invece presenta delle importanti modifiche nel sistema di criptazione. Non sappiamo nello specifico di cosa si tratta, bisogna quindi attendere maggiori approfondimenti a riguardo. WhatsApp Web multi-dispositivo è solo nella versione beta, chi vuole provarla deve necessariamente iscriversi al programma, ma siamo sicuri che a breve sarà disponibile per tutti i dispositivi con il roll out definitivo dell’ultima versione dell’aggiornamento WhatsApp.