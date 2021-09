Il Governo ha dato il suo benestare all’approvazione di un decreto legge che mira ad estendere l’obbligo del Green Pass a nuove regole comportamentali, almeno fino al 31 dicembre. Per quanto riguarda il mondo scuola, l’esibizione è prevista per il personale scolastico, universitario (compresi gli studenti universitari), ma anche per tutti coloro che abbiano accesso agli istituti (scolastici, educativi o formativi). Per farvi un esempio pratico, anche semplicemente un genitore che entri a scuola sarà tenuto ad esibire il proprio Green Pass.

Ci sono comunque delle eccezioni da considerare: l’obbligo decade per i bimbi, gli alunni, gli studenti ed i frequentatori dei sistemi regionali formativi (tranne chi prende parte ad un iter di formazione presso gli Istituti tecnici superiori). Non dovrà esibire il Green Pass quelli che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi di salute, previa adeguata certificazione medica (l’accesso, in questo caso, sarà consentito esibendo un Green Pass ottenuto a seguito di tampone negativo nelle 48 ore precedenti, o tramite certificato di avvenuta guarigione dalla malattia entro i 6 mesi precedenti). Dal 10 ottobre, e, come negli altri casi, fino al 31 dicembre, il vaccino sarà obbligatorio per tutti quelli che lavorano nelle RSA (salvo diversa indicazione medica, come nei casi di cui sopra), con il datore di lavoro o il responsabile del personale tenuti ai relativi controlli (in caso contrario, saranno considerati anch’essi dei trasgressori).

La prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo decreto in cui si stabilisce l’obbligo vaccinale per i soggetti che svolgono attività lavorativa al chiuso, come bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, piscine, bingo, centri scommesse, palestre, sale gioco, bus, aerei, navi e treni a lunga percorrenza (quelli che, per intenderci, attraversano più Regioni). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.