Sono iniziate le riprese di Shetland 7 in diverse location scozzesi. Il crime poliziesco della BBC è tornato sul set subito dopo la sesta stagione, prevista a dicembre sulla rete e in Italia sul canale Giallo.

Stando vari media locali, gli episodi sono stati girati principalmente a Gardie Lane, Lerwick. Poi, la troupe si è spostata alle rovine della Seconda Guerra Mondiale a Ness of Sound, successivamente nell’Esplanade (sempre a Lerwick) e Commercial Street. Per garantire le riprese, l’accesso nelle strade è stato chiuso, mentre sono rimasti aperti diversi punti per consentire l’accesso ai disabili, in proprietà private e commerciali e per agevolare eventuali consegne urgenti alle attività commerciali della zona.

Tra le altre zone occupate per le riprese, e poi prese d’assalto dai turisti, anche la base di Scottish Sea Farms a Ronas Voe, Northmavine. Gli ultimi ciak, almeno per queste due settimane, si sono battuti a Sandsayre Pier, Sandwick, sull’isola di St Ninian,sulla spiaggia di Sands of Sound a Lerwick e infine presso Gletness Road.

La sesta e settima stagione di Shetland 7 sono state confermate nel 2019, con le riprese inizialmente previste nella primavera dell’anno successivo, prima che la pandemia modificasse tutti i piani della produzione. La produttrice Louise Say ha detto alla BBC che Shetland 6 avrà una storia “assolutamente avvincente” e “incisiva”.

Lo show è andato in onda per l’ultima volta su BBC One nell’aprile 2019 con la sua quinta stagione, mentre in Italia è stata trasmessa a inizio 2020 su Giallo. Il canale 38 del digitale terrestre si occuperà di nuovo della sua programmazione. Salvo variazioni, il debutto della sesta stagione è previsto a dicembre in Italia.

Per quanto riguarda Shetland 7, non si hanno ancora notizie se si tratterà dell’ultimo ciclo di episodio oppure ci sarà la possibilità di vederne un altro. Nel cast della serie, Douglas Henshall, Allison O’Donnell e Steven Robertson.