Tutto pronto, o quasi, per l’attesissima sfida tra Napoli e Juventus, in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Diversi sono i dubbi di formazione sia il tecnico Spalletti che per Allegri, che dovranno fare i conti con diversi giocatori infortunati ed altri che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera della ‘Repubblica’, molto probabilmente in vista del primo big match stagionale il mister della compagine partenopea tornerà a schierare in campo il 4-2-3-1. Un modulo quasi ‘forzato’ al cambio considerato soprattutto gli indisponibili a centrocampo come Demme, Lobotka e Zielinski (quest’ultimo non al meglio), e approfittando del neo acquisto Zambo Anguissa, già pronto ad esordire.

Dalle ultime riportate dal quotidiano si evince che i problemi del Napoli con gli infortuni, soprattutto a centrocampo, sono sorti all’improvviso. Il tecnico ex Inter, Roma e Zenit ha rischiato di avere gli uomini contati in questo reparto contro la Juventus. La sfortuna sembrerebbe essersi accanita proprio contro i mediani azzurri, e anche se l’attacco può respirare in seguito al rientro importante di Osimhen (per il quale è stato vinto il ricorso riducendo i turni di squalifica da due a una giornata), adesso pare sia Lobotka a destare preoccupazioni. Difatti, il 26enne slovacco si è infortunato con la sua Nazionale durante il match contro il Cipro, riportando una elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista salterà sicuramente la sfida con la Vecchia Signora e dovrà restare fuori per almeno 15 giorni.

Ecco quindi che scatta l’allarme. Per fortuna, se così vogliamo definirla, mister Spalletti potrà schierare il nuovo arrivato Anguissa dotato di elevata forza fisica e di qualità tecniche da fare invidia ad alcuni colleghi di reparto. L’unica incertezza è che il camerunense, ex Fulham, ha potuto svolgere solamente due allenamenti con il gruppo squadra. Lui e Fabian, dunque, giocheranno in mediana davanti alla difesa.