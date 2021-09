Lungo le strade di Londra è spuntato un nuovo murale per Keith Flint, il frontman dei Prodigy morto suicida il 4 marzo 2019. Nello specifico l’opera è stata realizzata a Beechwood Road nel quartiere londinese di Hackney.

Il murale per Keith Flint

Il nuovo murale per Keith Flint è stato realizzato dall’artista Akse P19 e il giorno non è stato scelto a caso. Domani 10 settembre, infatti, ricorre il World Suicide Prevention Day 2021, una giornata mondiale di sensibilizzazione istituita dalla International Association of Suicide Prevention (IASP). Anche la location del murale per Keith Flint non è stata scelta a caso. I Prodigy, infatti, si esibirono per la prima volta nel 1991 proprio nei pressi di Beechwood Road presso il locale 4 Aces di Dalston.

L’opera di Akse P19 è stata finanziata dal Festival Headstock, un evento che mette insieme musica e informazione sulla salute mentale, che per realizzare il murale aveva organizzato una raccolta di crowfunding. Il murale è stato accolto con entusiasmo da Liam Howlett che ha commentato l’opera: “Akse ha reso Keef orgoglioso”.

Importante è il commento del fondatore del Festival Headstock Atheer Al-Salim:

“È stato il firestarter originale, è stato un pioniere della musica elettronica e sono stato fortunato nel vederlo diverse volte sul palco con i Prodigy. Quando era fuori dal palco Keith lottava con la sua salute mentale, un argomento di cui parlava serenamente. Tragicamente la sua condizione è culminata nel togliersi la vita, abbiamo quindi creato questo murale per ricordarlo e per assicurarci che le sue fiamme continuino a bruciare ma anche per sensibilizzare il pubblico sui servizi che possono essere di aiuto. Speriamo che questo murale aiuterà chiunque lo veda a cercare aiuto semplicemente mandato un sms”.

I Prodigy dopo Keith Flint

Dopo la tragica scomparsa di Keith Flint i Prodigy non hanno abbandonato la musica. Nel luglio 2019 Liam Howlett aveva pubblicato un’immagine che lo mostrava in studio per lavorare sulla console, e nei giorni successivi la band aveva annunciato che il nuovo album sarebbe stato dedicato interamente al compianto Keith.

Un primo assaggio è arrivato a giugno 2021 con una rivisitazione dell’iconica Breathe in collaborazione con RZA dei Wu Tang Clan, una traccia che ha riacceso le speranze di ascoltare presto nuova musica dei Prodigy. Con il murale per Keith Flint comparso a Londra l’attenzione sul compianto frontman e sul fenomeno dei suicidi si mantiene alta sia per ricordare l’artista scomparso che per sensibilizzare sull’argomento.