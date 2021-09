Ora il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey è ufficialmente in cantiere: il prossimo Natale The Roku Channel distribuirà un lungometraggio basato sulla commedia musicale premiata agli Emmy Zoey’s Extraordinary Playlist, in Italia disponibile in streaming su Raiplay.

Il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey debutterà durante le festività natalizie e riporterà in scena il cast originale per un evento speciale, dal titolo Zoey’s Extraordinary Christmas: si tratta del primo lungometraggio Roku Original annunciato per The Roku Channel, la cui produzione inizierà questo mese a Vancouver.

Il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey arriva dopo l’improvvisa cancellazione della serie da parte di NBC, che se ne è sbarazzata al termine della seconda stagione nonostante un discreto successo di pubblico e critica (5 nomination agli Emmy e una ai Golden Globe). Dopo le proteste del pubblico via social con l’hashtag dedicato #savezoeysplaylist, Roku Original ha deciso di salvare la produzione realizzando un film. Colin Davis, responsabile della programmazione sceneggiata originale di Roku, ha spiegato così la scelta di dare un seguito alle vicende canterine dell’empatica Zoey e dei suoi amici e colleghi.

Zoey’s Extraordinary Playlist’ è il tipo di spettacolo che non solo intrattiene le persone, ma parla con loro. Lo spettacolo ha un potere curativo al riguardo, che viene portato in vita dal cast incredibilmente talentuoso attraverso la musica e la danza. Questa connessione con il pubblico è ciò che rende così speciale portare in vita un film a tema festivo come Zoey con il cast originale. Siamo assolutamente entusiasti di annunciare ‘Zoey’s Extraordinary Christmas’ come il nostro primo film Roku Original e renderlo disponibile sia ai fan di vecchia data che ai nuovi su The Roku Channel questa vacanza.

La trama del film de Lo Straordinario Mondo di Zoey avrà piena continuità col finale della seconda stagione, ripartendo esattamente da dove si era interrotta la serie, e il viaggio di Zoey tra lavoro, famiglia, amore e aspettative di vita continuerà con gli stessi protagonisti. Tornano nel cast, riprendendo i rispettivi ruoli nella serie, la protagonista Jane Levy, Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Kapil Talwalkar, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Mary Steenburgen, Peter Gallagher e Bernadette Peters (nominata agli Emmy per la sua interpretazione nella serie). Nessuna menzione per Lauren Graham, che aveva lasciato la produzione all’inizio della seconda stagione a causa di impegni in conflitto. L’attrice aveva dato la sua disponibilità a tornare nella serie qualora ve ne fossero le condizioni, prima che NBC la chiudesse al termine della stagione 2.

Il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey sarà realizzato dallo stesso team creativo della serie: l’ideatore e showrunner Austin Winsberg scriverà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo, insieme a Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum, Paul Feig, David Blackman e Daniel Inkeles. Il creatore della serie ha espresso gratitudine a Roku Channel “per averci aiutato a far cantare di nuovo Zoey“.