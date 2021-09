Tiziano Ferro lavora al nuovo album? Lo scrive in una storia su Instagram, che ha condiviso nelle scorse ore. Una clip brevissima, in bianco e nero, in cui lo si vede con le cuffie mentre ascolta e canta qualcosa di nuovo che potrebbe essere il primo passo verso il nuovo disco di inediti.

Per Tiziano Ferro si tratterebbe del successore dell’album Accetto Miracoli, pubblicato nel 2019, suo settimo album. Il disco è stato realizzato anche in lingua spagnola con il titolo Acepto Milagros ed è stato pubblicato il 29 novembre 2019, una settimana dopo la versione italiana.

Accetto Miracoli non è stato presentato con un tour di concerti. Le date, inizialmente annunciate e in programma negli stadi d’Italia, sono state costrette prima al posticipo e poi alla cancellazione a causa della pandemia dovuta al covid-19 che ne ha reso impossibile lo svolgimento.

Come tutti i grandi eventi attesi nella penisola, il tour di Tiziano Ferro non si è tenuto e l’artista ha già comunicato che non lo recupererà nel 2022.

Per Tiziano il ritorno sui palchi avverrà nel 2023 e le date sono in fase di riprogrammazione. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo tour, dopo la cancellazione del precedente con il quale avrebbe festeggiato anche i suoi primi 20 anni di carriera e 40 di vita.

Il nuovo tour seguirà il nuovo disco di inediti e adesso a lasciare qualche indizio sui social è lo stesso Tiziano Ferro attraverso una storia pubblicata su Instagram qualche ora fa. Sembra proprio che i lavori siano già iniziati ma nulla è dato sapere a proposito delle date di uscita del primo singolo inedito e dell’intero album, quello che (finalmente) riporterà l’artista in concerto negli stadi tra due anni.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.