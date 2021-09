Servono evidentemente dei chiarimenti per tutti coloro che erano sicuri di ottenere l’attivazione del cambio offerta Iliad in modo istantaneo. La questione, infatti, è più complicata di quanto si possa immaginare, al punto che determinati punti vanno precisati nel più breve tempo possibile. In questo modo, avremo modo di evitare disagi, malintesi ed aspettative non rispettate. Cerchiamo di capire qualcosa in più sulle scelte strategiche da parte del brand francese nel corso delle ultime settimane.

Quanto tempo occorre per attivare il cambio offerta Iliad

Una questione che abbiamo iniziato a trattare sotto altri punti di vista nei giorni scorsi, a proposito di altre anomalie riscontrate da utenti che hanno provato a cambiare la propria offerta Iliad. Per precisare alcuni concetti sulle tempistiche di attivazione del cambio offerta, potrebbe essere utile fare un esempio pratico. Un utente, in questi giorni, ha posto un quesito che ci può stare, essendo questa una novità assoluta con il noto operatore transalpino.

In particolare, la domanda riguarda proprio credito e tempi: “Siccome ho rinnovato la vostro offerta ieri a 7,99€, se cambio tariffa alla nuova 120GB a 9,99€, mi viene scalato completamente il canone o solo la restante parte, ossia 2€?”. Altrettanto chiara la risposta dell’assistenza, che ovviamente vale per tutti coloro che vogliono procedere con il cambio offerta Iliad: “Buongiorno, il cambio offerta parte dal prossimo rinnovo in modo che l’offerta da te sottoscritta possa completarsi entro la sua scadenza mensile. Grazie, team iliad”.

Insomma, non lasciate nulla al caso se intendete procedere con il cambio offerta Iliad nel corso delle prossime settimane, in quanto i tempi non sono così stretti come si poteva immaginare in un primo momento. Va detto che questa decisione sia la più sensata, per evitare che la transizione diventi complicata da gestire dal punto di vista tecnico.