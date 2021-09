Toccherà alla docufiction Sul Tetto del Mondo e Alessio Boni dare il via alla stagione televisiva di Rai1 ancora ferma alle serie tv e alle vecchie repliche. L’appuntamento con un’attesa prima tv è fissato proprio per domani 12 settembre quando proprio Alessio Boni proverà a vestire i panni di Walter Bonatti per raccontare la sua storia. Quella che un tempo era intitolata Le Montagne del Cuore, adesso andrà in onda come Sul Tetto del Mondo proprio domenica nel prime time su Rai1.

Al centro di tutto c’è la storia d’amore tra Walter Bonatti e Rossana Podestà, un amore impossibile nato da un errore nel loro primo appuntamento datato 2 giugno 1981. Lei è all’apice della sua carriera che l’ha portata fino ad Hollywood tra successi nel lavoro e delusioni sentimentali, lui è un ribelle, un’anima inquieta che vive nella natura e che di mestiere fa il giornalista e lo scalatore.

Sul Tetto del Mondo e Alessio Boni proveranno a portare sullo schermo un pezzo di vita di Walter Bonatti, il più giovane componente della spedizione sul

K2 del 1954, un’esperienza che il suo animo non dimenticherà mai e che è diventata una vera e propria ossessione che lo accompagna, durante la relazione sentimentale con Rossana, per il mancato salvataggio di alcuni compagni di cordata, morti durante quella maledetta spedizione.

Una storia struggente la sua che porrà l’accento anche sull’accusa infamante che è riuscito a lavarsi di dosso solo molti anni dopo. Al fianco di Alessio Boni troveremo anche Nicole Grimaudo e insieme proveranno a portare a casa la vittoria nella prima vera serata di inizio stagione, quella del 12 settembre, scontrandosi con Scherzi a Parte con al timone Enrico Papi. Chi avrà la meglio?

Siamo sicuri che la risposta sia già scontata ma vogliamo iniziare la stagione con il beneficio del dubbio sperando che Mediaset possa mettersi in carreggiata dopo la sua nuova opera di “pulizia” nei format e nei volti.