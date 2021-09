Non smettiamo di parlare del Samsung Galaxy S22, questa volta in riferimento alla fotocamera frontale, che si diceva avrebbe trovato posto sotto il display. Come riportato da ‘phonearena.com‘, il colosso di Seul avrebbe lasciato perdere l’idea di munire il suo prossimo top di gamma di questo sistema, come invece ha fatto per il Samsung Galaxy Z Fold 3. Probabile che il Samsung Galaxy S22 preveda l’inserimento della fotocamera frontale nel classico foro nel display, che dovrebbe mantenere pressoché le stesse dimensioni per i modelli standard e Plus, ed attestarsi da 6.8 pollici per l’Ultra.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra si equipaggerà quasi sicuramente con il processore proprietario Exynos 2200, mentre gli altri due con lo Snapdragon 895 (una diversificazione che potrebbe, però, interessare solo il mercato USA). Per quanto ne sappiamo, è altamente probabile che i Samsung Galaxy S22 non presentino la fotocamera selfie sotto lo schermo, una soluzione che è stata adottata, come vi dicevamo, sul Samsung Galaxy Z Fold 3 (il nuovo dispositivo pieghevole del colosso di Seul presentato lo scorso agosto insieme al Galaxy Z Flip 3), che si rivolge ad una cerchia ristretta di utenti, anche disposti ad accettare un sistema non ancora maturo pur di aggiudicarsi gli ultimi ritrovati tecnologici.

Il succo è diverso per il Samsung Galaxy S22, device destinato a molti più utenti, e che dovrà vedersela direttamente con i nuovi iPhone 13, che Apple si appresta a presentare (il giorno designato corrisponderebbe al prossimo 14 settembre). Ci sono ancora un po’ di mesi prima che i Samsung Galaxy S22 vengano lanciati sul mercato, quindi tutto potrebbe ancora succedere (anche se la soluzione della fotocamera frontale sotto lo schermo resta improbabile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.