Gli OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro sono stati presentati oggi 9 settembre, assicurando specifiche davvero interessanti. OPPO Reno 6 integra uno schermo da 6.43 pollici con risoluzione AMOLED FHD+ a frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 octa-core a 2,4 GHz con 8GB di RAM LPDDR4X ‘potenziabili’ (2GB/ 3GB/ 5GB) e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (non espandibile). Il telefono include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7, OV64B, EIS), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.2) e macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 32MP, con apertura f/2.4. Presenti a bordo le connettività dual nano SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C e Wi-Fi 6.

Le dimensioni di OPPO Reno 6 ammontano a 156,8 x 72,1 x 7,59 mm, distribuite in un peso di 182 gr. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida Super VOOC a 65W (con reverse charging). Non manca la certificazione IP54, con supporto software affidato ad Android 11 con ColorOS 11.3. OPPO Reno 6 include anche un lettore di impronte digitali sotto schermo ed una scocca posteriore realizzata in vetro con finitura Glow (brilla, ma è anche liscia al tatto, oltre che resistente alle impronte ed ai graffi).

OPPO Reno 6 Pro 5G include uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 870 octa-core da 3.2GHz, 12GB di RAM LPDDR4X ‘potenziabili’ (3GB/ 5GB/ 7GB) e 256GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, Sony IMX766, OIS+EIS), un grandangolare da 16MP (apertura f/2.4), un teleobiettivo da 13MP (apertura f/2.2) ed uno macro da 2MP (apertura f/2.2). La fotocamera frontale presenta un unico sensore da 32MP (apertura f/2.4). Le dimensioni ammontano a 160,8 x 72,5 x 7,99 mm (distribuite in un peso di 188 gr.), con una batteria da 4500mAh (ricarica rapida Super VOOC a 65W) e certificazione IPX4. OPPO Reno 6 ha un prezzo di 499,99 euro, che salgono a 799,99 euro per OPPO Reno 6 Pro 5G.