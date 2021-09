Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE sta per essere lanciato, e, com’è giusto che sia, si è reso protagonista quest’oggi di ulteriori rumors che lo riguardano. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com’, il telefono potrebbe equipaggiarsi con uno schermo OLED da 6.55 pollici con risoluzione fullHD+, oltre che ad essere spinto dal processore Snapdragon 778G, con fino a 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (non sappiamo ancora dirvi se espandibile o meno).

La fotocamera principale dello Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE si comporrà di un sensore primario da 64MP, un grandangolare ed un sensore macro (entrambi non ancora specificati). La fotocamera frontale dovrebbe includere un unico sensore da 20MP. La batteria avrà una capacità di 4150mAh (non troppo generosa, anche se bisogna anche pesare l’ottimizzazione software che il produttore saprà garantire), con dimensioni pari a 160,5 x 75,7 x 6,8 mm, distribuite in un peso di 159 gr. Il sistema operativo di riferimento sarà Android 11. Il dispositivo dovrebbe debuttare prima sul mercato indiano ed in alcuni altri specifici Paesi, per poi esordire anche in Europa, ad un prezzo di 329 euro.

Come potete vedere, parliamo di un telefono di una certa rilevanza, da non considerare un top di gamma assoluto, ma nemmeno un semplice smartphone di fascia media (sarebbe un errore sminuirlo: così come da anticipazioni, il telefono promette davvero bene, anche se c’è da attendere le conferme ufficiali per trarre le relative conclusioni). Aspettiamo di vederlo arrivare da noi per poterlo meglio inquadrare, e capire esattamente che tipo di smartphone sarà. Farà la differenza soprattutto il prezzo di vendita cui sarà proposto in Italia, che decreterà l’eventuale successo commerciale del terminale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.