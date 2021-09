Novità in vista per i gruppi WhatsApp. In questi giorni WhatsApp beta per Android si sta occupando del rilascio del suo ultimo aggiornamento alla versione 2.21.19.2 tramite il Google Play Beta Program. Ciò che si evidenzia principalmente tra le novità che ritroviamo al suo interno è un nuovo design per le Info dei gruppi.

Sono quindi giorni in cui WhatsApp si sta occupando di distribuire questo nuovo update, ma ovviamente potrebbe volerci un bel po’ di tempo prima che si renda disponibile su tutti i dispositivi facenti parte del programma beta. Con la versione 2.21.13.10 di WhatsApp beta per Android abbiamo notato un nuovo look per quanto riguarda le Info Business, ora questa novità grafica sarà disponibile anche per le Info gruppo.

Cosa cambierà per i gruppi WhatsApp?

Una novità ulteriore in vista del prossimo aggiornamento, al di là di quanto riportato ad inizio settimana. Un restyling per l’app di WhatsApp è quindi stato annunciato, si parla solo di versione beta, ma quando arriverà la versione stabile di questo ultimo aggiornamento, ecco che tutti potranno contare su questa novità prettamente estetica. Anche l’occhio vuole la sua parte e gli sviluppatori lo sanno benissimo, provando costantemente a poter contare su una grafica che possa essere molto più intuitiva ed accattivante.

Si tratta di un cambiamento in fase di sviluppo, ciò significa che durante i vari test potranno essere comunque cambiate alcune cose, ma sembra alquanto evidente come arriverà a breve un nuovo volto grafico per le Info gruppo di WhatsApp secondo WABetaInfo. Sicuramente è fondamentale per gli sviluppatori consentire un utilizzo migliore di quest’app di messaggistica con l’introduzione di novità tecniche, ma il rinnovamento estetico non può essere messo in secondo piano.

Chi è iscritto al programma beta può già iniziare a dare un’occhiata del cambiamento di look per i gruppi WhatsApp che arriverà a breve, in modo specifico nella sezione che riguarda le Info dei gruppi. Non ci resta a questo punto che attendere il rilascio ufficiale di questo nuovo aggiornamento per poter assistere tutti a questa nuova veste grafica che accompagnerà le Info dei gruppi.