In questo giovedì 9 settembre non funziona Instagram per un certo numero di utenti che sono iscritti al social per immagini di Mark Zuckerberg. Si registrano problemi e difficoltà nell’utilizzo della piattaforma anche se, a dire la verità, non stiamo assistendo ad un vero e proprio down.

Come segnalato dal sito Downdetector, le segnalazioni di Instagram non funzionante si sono moltiplicate a partire dalla ore 11 di oggi appunto. Le anomalie non sono identiche per tutti gli utenti alle prese con i problemi. C’è chi, ad esempio, lamenta il mancato accesso al social, chi non riesce ad aggiornare il feed o ancora a caricare nuovi contenuti.

Provando ad effettuare una prima analisi dei problemi per cercare di capire perché proprio oggi Instagram non funziona va detto che sarebbero gli utenti in possesso di un iPhone i maggiormente colpiti dal servizio. Prendendo spunto da questo prezioso dettaglio, va dunque fatto notare che nella giornata del7 settembre l’app in questione si è aggiornata sull’App Store di Apple alla sua ultima versione. Possibile dunque che, esattamente come in passato, l’ultima fatica degli sviluppatori contenga qualche bug di troppo? Lo scopriremo di certo nel prosieguo della giornata e non appena ci saranno magari anche feedback ufficiali in merito alle anomalie.

Aggiornamento 11:45 – Le segnalazioni di problemi continuano a salire nell’ordine delle centinaia per il social network per immagini. Non funziona Instagram quest’oggi per un numero sempre più importante di persone, viste le centinaia di testimonianze di disservizi. Le anomalie, a dire la verità, seguono altre esperienze negative per svariati utenti accumulate in questi primi giorni di settembre con l’impossibilità parziale o totale di utilizzare lo strumento. Non si registrano ancora feedback ufficiali sui motivi degli errori tuttavia, almeno per il momento. Seguiranno nuovi aggiornamenti in calce a questo articolo non appena disponibili.

Aggiornamento 12:30 – I problemi stanno progressivamente rientrando e le segnalazioni stanno scendendo di numero.