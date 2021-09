Michael Constantine è morto. Il famoso attore caratterista che conosciamo soprattutto per il suo ruolo di patriarca ne Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco, si è spento all’età di 94 anni lo scorso 31 agosto nella sua casa. Secondo quanto ha rivelato il suo agente Julia Buchwald, la sua morte è avvenuta per cause naturali.

Il vincitore di un Emmy noto anche come il preside genialmente dispeptico della scuola nella serie Room 222, ha ottenuto molti ruoli nella sua carriera ma, sicuramente, il più iconico è quello della saga della famiglia greca che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Michael Constantine, di origine greco-americana, ha iniziato la sua carriera sul palcoscenico di Broadway si è subito imposto non solo per il suo volto ma soprattutto perché aveva il dono di una babele di accenti stranieri che gli permettevano di interpretare diverse etnie.

Proprio nel 1970 è arrivato un Emmy per il ruolo di Seymour Kaufman nella Walt Whitman High School in Room 222, trasmessa dalla ABC dal 1969 al 1974. Lo stesso attore ha avuto modo di prestare il volto a degli italiani ne Gli intoccabili e Kojak ma anche a dei Russi, come nella serie degli anni ’80 Airwolf.

Nella sua carriera ha inanellato una serie di comparse anche in decine di serie tv a cominciare da Perry Mason, continuano con Ironside e finendo con Law & Order. Al cinema, è apparso in The Last Mile al fianco di Mickey Rooney, in The Hustler con Paul Newman e tante altre pellicole fino a quando è diventato noto a un pubblico ancora più ampio nel ruolo del mitico e ingombrante Gus Portokalos.

Michael Constantine è morto a cinque anni di distanza dal suo ritorno sugli schermi proprio nel secondo capitolo de l Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco. Nella sua vita ha avuto due mogli, la prima, l’attrice Julianna McCarthy, e la seconda, Kathleen Christopher.