L’Ispettore Coliandro 8 è la prima fiction Rai a debuttare nell’autunno delle reti dell’azienda. Stando a quanto riporta TV Blog, la partenza è fissata al 15 settembre, per ogni mercoledì, fino al finale di stagione, previsto il 6 ottobre. Le date sono ancora da confermare.

Le puntate sono state rese disponibili sulla piattaforma RaiPlay, dove è necessario registrarsi in maniera gratuita per usufruire del servizio.

Nel cast della fiction ritroveremo Giampaolo Morelli nei panni del personaggio creato da Carlo Lucarelli; Veronika Logan è il sostituto procuratore Longhi; Paolo Sassanelli è l’Ispettore Gamberini; Alessandro Rossi è il Commissario De Zan; Massimiliano Bruno è l’Ispettore Borromini; Caterina Silva è l’Ispettore Bertaccini; Luisella Notari è il Vicedirigente Paffoni; Benedetta Cimatti è il Sovrintendente Buffarini. Tra le new entry, Sabrina Impacciatore nel ruolo di Thea in Intrigo Maltese.

Coliandro è un ispettore in servizio alla questura di Bologna che si ritrova sempre invischiato, suo malgrado, in vicende più grandi di lui. Ma Coliandro non si tira mai indietro, anche se la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai.