La Casa di Carta 5 ha debuttato venerdì 3 settembre con la prima metà della sua quinta e ultima stagione ed è scattata subito la corsa alla visione in binge-watch dei primi 5 episodi (qui la nostra recensione).

Dopo un’attesa durata oltre un anno La Casa di Carta 5 era comprensibilmente attesissima dal pubblico globale della serie: in pochi giorni, il primo volume dell’atto finale ha reso La Casa de Papel la serie più richiesta a livello globale su tutte le piattaforme, secondo Parrot Analytics. La società di analisi dei dati esamina le cosiddette Espressioni di Domanda (DEx), la domanda totale espressa dal pubblico per un determinato titolo, all’interno di un paese, su qualsiasi piattaforma.

La performance de La Casa di Carta 5, in attesa dei dati ufficiali di Netflix sui flussi streaming, è stata esaminata dalla società che misura la richiesta del titolo da parte del pubblico, quanto è cercato e quindi desiderato. Parrot Analytics ha decretato Money Heist (questo il titolo internazionale del format spagnolo di Netflix) la serie più richiesta a livello globale su tutte le piattaforme: secondo le sue analisi della domanda del pubblico, che di fatto sono una valutazione della popolarità complessiva di un titolo presso la platea globale, la quinta stagione è stata 78,9 volte più richiesta dagli spettatori rispetto alla media delle serie tv in tutto il mondo.

Già il giorno prima del debutto La Casa di Carta 5 era in cima alla domanda di contenuti espressa dal pubblico a livello globale, dato che è cresciuto subito dopo l’uscita dei nuovi episodi: nel weekend di debutto della quinta stagione, la serie è risultata 122,6 volte più richiesta rispetto alla media. La curiosità più interessante è che il paese in cui La Casa di Carta 5 è più popolare non è la Spagna, ma l’India, seguita dagli Stati Uniti e solo al terzo posto dalla Spagna. D’altronde il mercato asiatico è fondamentale per Netflix, che sta anche sviluppando un remake coreano de La Casa di Carta. La seconda ed ultima parte de La Casa di Carta 5, con cui la serie si prepara a superare se stessa in termini di popolarità globale, uscirà il 3 dicembre.