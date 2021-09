Jennifer Lawrence incinta: la rivista People conferma la gravidanza dell’attrice Premio Oscar, che diventerà presto mamma per la prima vola. Lei e il marito Cooke Maroney sono al settimo cielo.

I due si erano conosciuti nell’estate 2018, mentre l’anno successivo si sono sposati in una cerimonia super privata in un castello di Newport, nello Stato del Rhode Island, che vantava tra gli invitati anche l’amica attrice Emma Stone. Prima di conoscere Cooke, Jennifer Lawrence aveva confidato di non avere alcun progetto di vita familiare. Poi ha cambiato idea. “In sostanza trovi la persona perfetta per te e le dici: adesso non puoi scappare. È bellissimo”, aveva dichiarato l’attrice in un podcast.

In precedenza, la Lawrence era stata legata al collega Nicholas Hoult, conosciuto sul set di X-Men: First Class, e con cui è stata per diversi anni. C’è stato poi il flirt (mai del tutto confermato) con il musicista Chris Martin e infine la love story col il regista Darren Aronofsky, che l’ha diretta nel 2017 nel film Madre!. A fronte delle sue turbolente relazioni, nel 2015 l’attrice aveva anche dichiarato di sentirsi sola: “Nessuno mi chiede di uscire, ogni sabato sono da sola e gli uomini sono sempre severi con me”.

Dopo oltre due anni di assenza dalle scene (il suo ultimo film è stato X-Men: Dark Phoenix), Jennifer Lawrence tornerà sul grande schermo in bellezza con Don’t Look Up, nuova pellicola di Adam McKay in cui reciterà con un cast da Oscar – Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Cate Blanchett, giusto per citarne alcuni. L’uscita è prevista il 10 dicembre, poi verrà distribuito su Netflix dalla vigilia di Natale.

La pellicola è una dark comedy che prende in giro i film di fantascienza. Protagonista è una coppia di astronomi (la Lawrence e Di Caprio) che si accorge dell’esistenza di un meteorite in rotta di collisione con la Terra. I due scienziati cercano di avvertire tutti sulla Terra che il meteorite distruggerà il pianeta in sei mesi.